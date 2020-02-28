Erdoğan'dan 'saat 4' sitemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti milletvekilleri ile istişare toplantısının üçüncüsünü düzenledi. Genel Merkez’de 53 milletvekili ile kahvaltıda bir araya gelen Erdoğan, toplantının başında merhum Necmettin Erbakan’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla Fatiha okudu. Erdoğan, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nun yeterli sayı olmadığı için erken kapanmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirerek “Yazıklar olsun bize. Genel Kurul’u saat 4’te kapattırdık” dedi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, “Bu söz bize yeter efendim” yanıtını verdi.



Erdoğan, hafta sonu İzmir’de Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu’nu da davet ettiğini ancak katılmadığını ifade etti.

Erdoğan, “Onlar zaten gelmez, yatırım açılış öyle şeylerle işi olmaz” dedi.



Toplantıda İstanbul Sözleşmesi de gündeme geldi. Bir erkek milletvekilinin “İstanbul Sözleşmesi boşanmaları arttırıyor. Erkekler mağdur oluyor” sözleri üzerine kadın milletvekilleri, “Eleştiriler kesinlikle doğru değil. Sözleşmede değişikliğe gerek yok” dedi. Erdoğan ise bunları not aldı.