Erdoğan’dan ROKETSAN’da açılış: Çelik Kubbe’nin vurucu gücü

HAVA SAVUNMA MİMARİMİZİ TAHKİM EDECEĞİZ

“Bugün savunmada tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği daha geride bırakıyoruz. Savunma sanayimizi daha güçlü bir kalkınma ekseni haline getirecek ve nitelikli istihdam oranını yükseltecek yatırımlarla; katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirecek, stratejik gücümüzü artıracak, seyir ve balistik füze kabiliyetlerimizi perçinleyecek, akıllı mühimmat ailemize seri üretim hızımıza ve Ar-Ge kapasitemize çok önemli katkılar yapacağız. Çelik Kubbe’nin vurucu gücünü oluşturan bu sistemlerin daha yüksek üretim temposuna ulaşmasıyla hava savunma mimarimizi daha da tahkim etmiş olacağız. Kritik hava savunma sistemlerimiz, stratejik güzel projelerimiz ve akıllı mühimmat kabiliyetlerimiz için kurulan yeni altyapıyla kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız. Bugün devreye aldığımız yatırımlar belirlediğimiz hedefe giden yolda çok kritik bir merhaleyi teşkil etmektedir. Tamamlanan yatırım bedeli 1 milyar dolar, toplam yatırım ölçeği ise 3 milyar dolara ulaşan bu tesis ve sistemlerle menzile daha çabuk varacak attığımız kararlı adımları hızlandırmış olacağız.

SAVUNMA KONSEPTİ SİL BAŞTAN

Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli algoritmaların savunma konseptini sil baştan şekillendirdiği bir dönemi yaşıyoruz. Teknoloji ilerledikçe sahada ihtiyaç duyulan ürün ve yazılımların niteliği de günden güne değişiyor. Özellikle son dönemde yakın çevremizde patlak veren savaş, çatışma ve kriz ortamlarında buna hem de çok yakından şahitlik ediyoruz. Artık teşhis, tespit, karar alma, müdahale ve imha süreçlerinde minik saniyelerin dahi büyük bir fark oluşturduğunu en iyi sizler biliyorsunuz.

YENİ NİZAMIN KURUCU AKTÖRLERİNDEN BİRİYİZ

Biz kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz. Siper savaşlarının yerini siber savaşların aldığı bu yeni sisteme ayak uydurma kaygısı taşımıyoruz. Çünkü hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz. Bugün Türkiye kendi semalarını koruyan, kendi platformlarını, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir. Dahası tüm bunları kendi aklımız, mühendisliğimiz ve insan kaynağımızla yapabiliyoruz. Talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin yardımına koşuyor, küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunuyoruz. Bugün etrafımızda füzeler ve dronlar uçuşurken biz kendimizi güvende hissediyor, gece yastığa başımızı gönül huzuruyla koyabiliyoruz.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Lalahan’da, ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni’nde konuştu. Tören sonunda Erdoğan’a ‘Mozaik Tablo’ hediye edildi. Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Adalet Bakanı Akın Gürlek eşlik etti.

‘BALIKLAR FÜZE SESİNDEN ÜRKÜYOR’ DİYORDU

Tabii bunları yaparken trajikomik manzaralara da şahitlik ettik. Hatırlayın, biz Sinop’ta füze testleri yaparken ana muhalefet partisinin genel başkanı ‘Balıklar füze seslerinden ürküyor, yuvalarını terk ediyor’ diyordu. Biz savunma araçlarımızı çeşitlendirmeye çalışırken bu zatın timsah gözyaşlarıyla uğurladığı selefi ise bölgemizin yangın yerine döndüğü bir dönemde ‘Bunlara ne gerek var? Bize kim saldıracak’ diyordu. Ama biz, ‘Bütün emelim Türk gençliğinin kanatlanmasını görmektir. Bu uğurda bütün şahsi servetimi feda etmiş bulunuyorum. İcap ederse sırtımdaki gömleğimi bile bu maksat uğruna satmaya hazırım’ diyen rahmetli Nuri Demirağ’ın yolundan gittik. ‘Biz, önüne çıkan sayısız engele rağmen, durumdan vazife çıkardık’ diyerek ömrünü büyük ve güçlü Türkiye’ye vakfeden merhum Özdemir Bayraktar abimizin mirasına sahip çıktık.”

ROKETSAN’LA GÜCÜMÜZ ARTACAK

“Yakın çevremizdeki savaşlar sona erdikten sonra milletçe her alanda büyük bir şahlanışa imza atacağız. Türkiye’nin önünü şimdiden kesme çabalarına rağmen bu büyük atılımı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin mühendislik iddiasını, stratejik aklını, yüksek teknoloji vizyonunu temsil eden kurumlarımızdan biri olan ROKETSAN’ımız bu kutlu yürüyüşte çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Geliştirdiği ürünleri bugün 50’nin üzerinde ülkeye ihraç eden ROKETSAN ülkemizin teknoloji eksenli kalkınmasına çok önemli katkılar yapıyor. ROKETSAN ailemiz 7 bini aşkın çalışanı, yürüttüğü yüzlerce proje ve derin mühendislik birikimiyle 3 binin üzerinde personelle çalışan 4 Ar-Ge merkezi, milli patent performansı ve yetişmiş insan kaynağıyla savunma sanayiimizin yüksek teknoloji karakterini güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye olarak uzaya bağımsız erişim hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Roket teknolojilerinden uydu fırlatma kabiliyetlerine varan geniş bir alanda güçlü adımlarla ilerliyoruz. Savunma ile uzayı aynı ufukta buluşturan bu vizyonun hayata geçirilmesinde ROKETSAN’ın çalışmaları inşallah gücümüzü artıracaktır.”

ZAMAN AYARLI PROVOKASYON

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İsrail Başkonsolosluğu önündeki saldırıyı da lanetledi: “İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı müdahalesiyle boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum. Menfur terör eyleminde biri ölü, ikisi yaralı olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirilmiş; müdahale sırasında iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Saldırıyla ilgili hem İstanbul Başsavcılığımız hem de emniyet ve istihbarat birimlerimiz gerekli tahkikatlarını süratle başlatmıştır. Yaralı polislerimize Cenabıallah’tan acil şifalar diliyorum. İstanbul Emniyeti’ne ve İstanbul halkına geçmiş olsun. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugünkü (dünkü) gibi alçak ve zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye’nin güvenliliğine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

TAYFUN FÜZESİNE İMZA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ROKETSAN tesislerini gezerken Tayfun Blok-4 füzesini de imzaladı.

SAVUNMADA İLK 10’A GİRECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Biz, döktürdüğü şahin topları dönemin savaş konseptini değiştiren, çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih’in emanetini omuzladık” dedi: “Neticede, Vecihi Hürkuş’un, Barbaros Hayrettin Paşa’nın, Piri Reis’in çektiği sıkıntıları, cefaları bugünün başarılarıyla taçlandırmayı, bunları gurur tablosuna dönüştürmeyi başardık. Savunmada dışa bağımlılık oranımızı yüzde 80’den yüzde 20’ye indirdik. Sektörel ciromuz 20 milyar doları geçti, AR-GE harcamalarımız 3.5 milyar dolar düzeyine ulaştı. Aktif proje sayımız 1400’ü geride bırakırken, proje portföyümüz 100 milyarı aştı. 2002’de sadece 248 milyon dolar olan savunma ihracatımızı geçtiğimiz sene 10 milyar doların üzerine çıkarttık. 2028 hedefimiz olarak 11 milyar dolarlık ihracat hacmini yakalayacak, inşallah savunma ihracatında dünyada ilk 10’a gireceğiz.”

AÇILIŞI YAPILAN TESİSLER

- Kırıkkale Yakıt Üretim Tesisleri: 450 milyon dolar yatırımla kurulan tesis, büyük çaplı mühimmat testleri ve kritik yakıt teknolojilerinin yerli üretimini sağlayacak.

- Lalahan Harp Başlığı Tesisi: 350 milyon dolar yatırımla Avrupa’nın en büyük harp başlığı üretim tesisi olarak kapasite artırımı ve üretim hızını hedefliyor.

- N-26 Ar-Ge ve Mühendislik Merkezi: 100 milyon dolar yatırımla kurulan merkez, 1000 kişilik mühendislik kapasitesiyle ileri teknoloji geliştirme faaliyetlerine odaklanacak.

TEMELİ ATILAN TESİSLER

- Lalahan Füze Entegrasyon Tesisleri: Tamamlandığında üretim kapasitesini 5 kat artıracak. Balistik, taktik ve seyir füzelerinin entegrasyon altyapısını güçlendirecek. SİPER, HİSAR ve TAYFUN gibi kritik sistemlerin seri üretimi hızlanacak. Türkiye’nin hava savunma mimarisi olan Çelik Kubbe projesine önemli katkı sağlanacak. TAYFUN füzesinin hipersonik versiyonu dahil menzil artırma çalışmaları desteklenecek. RDX ve HMX gibi kritik patlayıcıların yerli üretimiyle dışa bağımlılık azalacak.

TESLİMATI YAPILACAK ÜRÜNLER

Balistik ve Seyir Füzesi Teslimatları

TAYFUN Füzesi

SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi

ATMACA Gemisavar Füzesi

HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi

HİSAR-O (Orta İrtifa) RF Hava Savunma Füzesi

SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi

KARA ATMACA Karadan Karaya Seyir Füzesi

ÇAKIR Seyir Füzesi

SOM Seyir Füzesi

T-107/122 Çok Namlulu Roketatar [ÇNRA] Silah Sistemi

MAM-L Mini Akıllı Mühimmat

MAM-C Mini Akıllı Mühimmat

MAM-T Akıllı Mühimmat

TEBER Güdüm Kiti

L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi

OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi

CİRİT Lazer Güdümlü Füze *LUMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Silah Sistemi

KARAOK Portatif Tanksavar Silah Sistemi

İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze

SANCHEZ İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile dün bir telefon görüşmesi yaptı. İkili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığı özetle şu açıklamayı yaptı: “Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve İspanya’nın savunma başta olmak üzere her alanda sergiledikleri dayanışmanın halklarımız tarafından da memnuniyetle karşılandığını ve ilişkilerimizin daha ileri taşınmasını hedeflediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın topyekûn yıkıma uğratılması hedefiyle hareket edilmesini tasvip etmediğimiz gibi İran’ın kardeş bölge ülkelerine yönelik tutumunu da doğru bulmadığımızı, vicdan sahibi herkesin barışı sahiplenmesi ve diplomasiye odaklanması gerektiğini ifade etti. İsrail’in Gazze’de ve diğer yerlerdeki hukuk tanımazlığının önüne geçilmemesi durumunda, bölgenin barışa hasret kalmaya devam edeceğini de belirtti.”