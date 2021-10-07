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Erdoğan’dan ‘rektöre asayiş yetkisi’ talimatı

#Boğaziçi Üniversitesi#Recep Tayyip Erdoğan#Rektör
Erdoğan’dan ‘rektöre asayiş yetkisi’ talimatı

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektörün aracı etrafında yaşananların da ele alındığı AK Parti MYK toplantısında, rektörün inisiyatif kullanmakta geciktiği eleştirisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışmaların ardından, “Rektörler mutlaka bu konuda inisiyatif almalı. Bir yasal düzenleme için çalışın” diyerek talimat verdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri değerlendirirken, “Asayiş için gereken yapılmalı. Rektörler bu konuda insiyatif almalı. Rektörlerin yetkileri ile ilgili yasal düzenleme için çalışması yapın” talimatı verdi.

POLİS DAVET EDİLMEDİ

Edinilen bilgiye göre Erdoğan başkanlığında düzenlenen MYK toplantısında Boğaziçi Üniversitesi’nde Rektör Naci İnci’nin makam aracının üzerine çıkarak yapılan eylem tartışıldı. AK Parti kurmayları, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemleri bastırmak için polisin Rektör tarafından içeri davet edilmediğini, bu nedenle olayların yaşandığını belirttiler. Rektörün inisiyatif kullanmakta geciktiği eleştirisinde bulundular. Üniversitelerde yaşanan olaylara daha erken müdahale için rektörlerin asayiş konularında yetkilendirilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirttiler.

İNİSİYATİF ALMALI

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, da üniversitelerde rektör ve öğretim üyelerinin polisi görmek istemediğini ifade ederek, “Asayiş için güvenliğin sağlanması önemli” yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tartışmaların ardından, “Asayiş için gereken her şey yapılmalı. Rektörler mutlaka bu konuda inisiyatif almalı. Bir yasal düzenleme için çalışın” diyerek talimat verdi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti, daha önce rektörlere verilen yetkileri inceleyecek. Dünya örnekleri incelenerek yapılması planlanan çalışma ile rektörlerin üniversitede asayişin sağlanması için İçişleri Bakanlığı ve valiler ile direkt olarak işbirliği yapabilmesi amaçlanıyor.

EKONOMİYİ İYİ ANLATIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin, yaptığı sunumda “Türkiye gıda enflasyonunda yüzde 28-29 bandında, dünyada gıda enflasyonu ise 35 sınırına dayandı. Türkiye bu bandın 5-6 puan altında” açıklamasının ardından Erdoğan, kurmaylarına “Bu rakamları ve ekonomimizi sahada vatandaşa iyi anlatın” talimatı verdi.

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#Boğaziçi Üniversitesi#Recep Tayyip Erdoğan#Rektör