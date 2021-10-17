Erdoğan’dan randevu istedi

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İki liderin, SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün cenaze töreninde ayaküstü randevulaştıkları öğrenildi. Görüşme isteğinin de SP Lideri Karamollaoğlu’ndan geldiği öğrenildi. Erdoğan da, “Ben de görüşmek istiyorum” diyerek bu isteğe yeşil ışık yaktı. SP kaynakları Hürriyet’e, “Genel Başkanımız ülke sorunlarını görüşmek üzere bir süredir liderleri ziyaret ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ile de görüşmek icap ediyor. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanı’nın hem Oğuzhan Bey’in cenaze törenine gelmesi hem de taziye telefonu açması da bir iade-i ziyareti gerektiriyor” bilgisini verdi.