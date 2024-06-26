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Erdoğan’dan Putin’e Dağıstan taziyesi

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Rusya#Putin
Erdoğan’dan Putin’e Dağıstan taziyesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya’nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.

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 Erdoğan; Türkiye’nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti. Türkiye’nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini de söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya’nın Filistin’i devlet olarak tanımasının ardından Slovenya Başbakanı Robert Golob’ı tebrik etti. Erdoğan, Slovenya’nın millî gününü de kutladı.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Rusya#Putin

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