Erdoğan’dan Putin’e Dağıstan taziyesi

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Erdoğan; Türkiye’nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti. Türkiye’nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini de söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya’nın Filistin’i devlet olarak tanımasının ardından Slovenya Başbakanı Robert Golob’ı tebrik etti. Erdoğan, Slovenya’nın millî gününü de kutladı.