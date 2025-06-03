Erdoğan’dan Putin, Zelenski ve Trump’lı öneri: Hedef İstanbul barış zirvesi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısının ardından şu açıklamaları yaptı:

“Kabinemiz görevdeki 2. yılını inşallah yarın (bugün) tamamlıyor. Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak tam bir uyum içinde 2 senedir ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Kalan 3 yıllık sürede de gayemiz ülkemizi kalkındırmak, insanımızın refah seviyesini yükseltmek, demokrasimizi güçlendirmek, milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğine vurulan paslı zincirleri birer birer söküp atmaktır. Şurası bir gerçek ki, Türkiye terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete, iradeye ve demokratik olgunluğa sahiptir. Terörsüz Türkiye sürecimiz inşallah bunun mihengi ve miğferi olacaktır. Suhuletle geçilen her aşamayla birlikte toplumumuz rahatlamakta, devlet-millet kaynaşması daha da artmaktadır. Ne kadar çetrefil olursa olsun Türkiye’nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Meselelerimizi konuşmanın en sağlam zemini şüphesiz siyasettir.

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BUNLARA ALDIRMAYACAĞIZ

23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasimiz karşılıklı saygı çerçevesinde her türlü sorunu tartışacak, dahası bunlara ortak akılla çözüm bulacak yetkinliğe kavuşmuştur. Bundan kimse kuşku duymuyor. Yıllardır acıdan ve gözyaşından beslenenlerin Türkiye’nin yüklerinden kurtulma ihtimalinin kuvvetlenmesinden endişe etmesi gayet doğaldır. Biz bunlara aldırmadık ve aldırmayacağız. Çözüm yerine sorunun parçası olmakta ısrar edenleri milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz. Bu vesileyle gerek Başbakanlık gerekse Cumhurbaşkanlığımız süresince millete ve memlekete hizmet mücadelemize omuz vermiş tüm arkadaşlarımıza, hükümet ve kabine üyelerimize bugün bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizlere daha nice yıllar, azimle, şevkle, heyecanla, milletimize hizmet üretmeyi nasip eylesin.

MUHTEŞEM BİR BULUŞMA OLDU

Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sona erdirilmesine yönelik ilkeli politikamızı bu vesileyle tekrar teyit ettik ve bildiğiniz gibi İstanbul’da Rusya-Ukrayna heyetleri Hakan Bey’in riyasetinde bir araya geldiler ve gerçekten çok çok muhteşem bir buluşma oldu. Bu buluşma neticesinde özellikle bundan önce biner esir değişimi olduğu halde bu defa bu esir değişimleri binin üzerine çıktı. Binin üzerine çıkmanın ötesinde de bir de bu esir değişiminin dışında gerek Rusya gerek Ukrayna tarafında bazı cesetlerin de birbirlerine iadesi söz konusu oldu. Bu rakamlar da gerçekten çok büyük. Bu buluşmaların ne kadar büyük önem ifade ettiğini ortaya koyması bakımından çok çok önemli. Biz de bundan dolayı doğrusu iftihar duyuyoruz. Hamdolsun Türkiye, bu iş için İstanbul’la bir dönüm noktası oldu. Her iki taraf için de benim en büyük arzum; gerek Sayın Vladimir Putin’i gerekse Zelenski’yi aynı şekilde İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek, hatta Sayın Trump’ı da bunların yanına almak. Eğer kabul buyururlarsa ben de kendileriyle bu buluşmada bir araya gelir ve böylece İstanbul’u adeta bir barış merkezi haline getirelim istiyorum.

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DÜNKÜ HADİSEYE RAĞMEN

Üç yıllık aradan sonra ilki önceki hafta gerçekleştirilen ve bin savaş esirinin takasıyla sonuçlanan toplantının ardından ikinci toplantı bugün (dün) yapıldı. Dünkü hadiseye rağmen toplantının gerçekleşmesi başlı başına önemli bir başarıdır. Türkiye’nin tavrı savaşın ilk gününden beri bellidir.

Biz bölgemizde çatışma, kavga, savaş ve zulüm görmek asla istemiyoruz. Barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Her iki tarafında kabul edeceği sürdürülebilir bir barışın tesisi için samimi bir çaba içindeyiz. Türkiye hakkaniyetli tutumuyla herkesin güvenini kazanmış bir ülkedir. Türkiye sözü, duruşu, tavrı çok yakından takip edilen bir devlettir.”

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ENERJİDE MÜJDELER OLACAK

Enerji konusunda çok yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Suriye havayolları yakında Türkiye uçuşlarına başlayacak. Ajet şirketimiz inşallah Suriye’ye düzenli seferler düzenleyecek. Bunların dışında farklı alanlarda da Suriye halkının yanında olacağız. Suriye istikrara ve huzura kavuştukça inancımız odur ki bundan tüm komşuları bölgedeki bütün ülkeler kazançlı çıkacaktır. Her türlü engelleme girişimine rağmen ülkelerinin birlik, dirlik ve bütünlüğü için sabırla çalışan Suriye hükümetini canı gönülden tebrik ediyorum.

İHRACATTA REKOR KIRDIK

Cuma günü açıklanan 2025 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarından sonra bugün (dün) de ihracat tarafından son derece umut verici haberler oldu. 2025 Mayıs ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artış kaydetti ve 24,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Cumhuriyet tarihimizin mayıs ayı ihracat rekorunu kırdık. Bu senenin ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracatımız 3,5 oranında artarak toplam 111 milyar dolara ulaştı. Bir diğer olumlu gelişme yıllıklandırılmış mal ihracatımızın Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükselmesidir. Mal ihracatında son bir yılda tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 1,9 oranında yani 5 milyar dolar net artış sağladık. Hizmetler ihracatımızın ise Mayıs ayında yıllıklandırılmış olarak 116,4 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun, dönemsel sıkıntılarımızı beraberce aşacağız. Engellerin üstesinden beraberce gelecek, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla beraberce yürüyeceğiz.