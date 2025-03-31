Erdoğan’dan PKK’ya uyarı: Oyalanma silah bırak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında özetle şu mesajları verdi: “Maalesef, bu ramazan ayını da gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan zulümler, katliamlar, acılar sebebiyle yine buruk geçirdik.

- GAZZE’DEKİ SOYKIRIM: Bilhassa Gazze’de yaşanan soykırım, bir parça vicdanı, ahlakı, izanı olan herkesin yüreğini parçalayacak görüntülerle, sürekli daha vahim bir boyuta ulaşıyor. Türkiye olarak bu vahşete karşı duruşumuzu net bir şekilde ifade ediyor, yardımlarımızla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Ancak, Batılı ülkeler başta olmak üzere, dünya bu zulme karşı fiilen harekete geçmedikçe, zalimlerin cesareti ve cüreti artmakta, mazlumların feryatları arşa ulaşmaktadır. İnşallah önümüzdeki dönem bu konuda tüm dünyada bir uyanışa vesile olur.

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- TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Diğer yandan komşumuz Suriye’de yaşanan bizi de yakından ilgilendiren gelişmeleri anbean takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Aynı şekilde, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra örgütün çağrıya amasız, fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz. Daha fazla oyalanılmadan örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz. Küresel, bölgesel ve iç dinamiklerimiz bize, böyle bir sürecin başarıyla neticelenmesine, hiç olmadığı kadar uygun bir zemin sunmaktadır. Bunu hep birlikte başardığımızda, ülkemizi 40 yıllık kanlı ve zorlu bir musibetten inşallah tamamen kurtarmış olacağız.

- YOLSUZLUK OPERASYONLARI: Yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerini örtmek için kamu güvenliğini ve ekonomimizi hedef alacak kadar şuurunu kaybedenleri; ‘Türkiye’yi çökertirsek, iktidarı da çökertmiş oluruz’ anlayışıyla hareket edenleri, aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Yargı sürecinde ortaya çıkacak yeni gelişmeleri de dikkate alarak, bu hususta gerçekçi, adil ve vicdanlı bir tavırla hayatına ve şehrine sahip çıkacak her bir İstanbullu kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanı ve hükümet olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi her alanda hak ettiği seviyelere çıkarmak için kararlılıkla çalışmayı ve mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bayramınız mübarek olsun.”

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10 HÜKÜMLÜNÜN CEZASINI KALDIRDI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 10 hükümlünün kalan cezalarının ‘sakatlık, kocama ve sürekli hastalık halleri’ nedeniyle kaldırılmasına karar verdi. Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 10 hükümlünün kalan cezalarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda Ali Dinç’in ‘kocama hali’, Kenan Karataş’ın ‘sakatlık hali’, Ziya Yılmaz’ın ‘sürekli hastalık ve kocama hali’, Gülden Aşık, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen ve Hamit Çöklü’nün ‘sürekli hastalık hali’, Uğur Eper, Şehmus Alpsoy ve Ayhan Kaba’nın ‘sürekli hastalık ve sakatlık hali’ nedeniyle kalan cezaları kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca verdi. (ANKARA)

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BAYRAM NAMAZINI ÇAMLICA’DA KILDI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, bayram namazını Çamlıca Camisi’nde kıldı. Namazın ardından cemaate seslenen Erdoğan, “Bu yıl da yine muhteşem, muazzam bir Ramazan-ı Şerif’i yaşadık. Rabbim bu ramazan aylarını yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın. Tabii bütün bunlarla beraber Filistin’de yaşananları görüyoruz, biliyoruz. Ve siyonist İsrail’i Rabbim Kahhar ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Ve hep birlikte inşallah oradaki yaşananları görerek kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin” dedi.