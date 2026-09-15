Erdoğan’dan PISA teşekkürü: Başarı grafiği her yıl yükseliyor

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 2026- 2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara’da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni’nde şu açıklamaları yaptı: “Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı, dünyayı takip eden, teknolojiyi iyi kullanan, kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl, ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor. Sadece eğitimde değil; sporda, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. İşte en son PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre, Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye’nin her üç alandaki başarı sıralaması yüzde 50 oranında arttı. Her üç alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Fırsat eşitliği açısından ise avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye’ydi. PISA sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarılı sonucun alınmasında emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz, onları umursamıyoruz.

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ASLAN PAYINI EĞİTİME AYIRDIK

Göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime özel önem verdik. ‘Her şey eğitimle başlar’ dedik. ‘Eğitim olmazsa diğer her şey eksik kalır, yarım kalır’ dedik. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2002 yılında merkezi bütçeden eğitime ayrılan pay yüzde 7.6 ile dördüncü sıradayken; son 24 yıldır hep ilk sırada oldu. Hatta bu payı iki katına çıkararak 2026 yılında yüzde 15.33’e ulaştırdık. Bu yatırımlar, bütün bu çabalarımız yarının Türkiye’sini en iyi, en modern, en dayanıklı şekilde inşa etmek içindir. Bunlar, hangi gelir seviyesinden olursa olsun evlatlarımızın tamamının eşit ve adil eğitim imkânlarına sahip olması içindir. Bunlar, Çankaya’dan Sincan’a, Mamak’tan Keçiören’e Ankara’mızın her ilçesinde çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi içindir. Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, eğitimin kalitesini artırmak için her türlü imkânı seferber etmiş durumdayız.

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2003’ten bu yana yürüttüğümüz ücretsiz ders kitabı projesiyle okullar açıldığında kitapları evlatlarımızın sıralarında hazır ettik. Bugüne kadar 4 milyar 306 milyondan fazla ders kitabını öğrencilerimizle buluşturduk. Bundan sonra da Ankara’yla birlikte Türkiye’nin eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz.

NİTELİKLİ EĞİTİME İHTİYACIMIZ VAR

Küresel rekabetin kızıştığı, bilim ve teknolojinin mesafeleri ortadan kaldırdığı yeni bir dünyada yaşıyoruz. Biliyoruz ki, bugünün ve geleceğin dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın, uluslararası rekabette öne geçmenin yolu eğitimde alınan mesafedir. Sadece bu yeni dünyada başarılı olmak için değil; ayakta kalmak için de nitelikli eğitime ihtiyacımız var. Bunun için de yapılması gerekenler aslında bellidir. Bir defa öğrencilerimizin vizyonu, ufku, zihni öncelikle olabildiğince geniş olacak, açık olacak. Evlatlarımız önce kendi ülkesini, kendi milletini iyi tanıyacak. Bununla yetinmeyip gönül coğrafyamızı iyi tanıyacak. Dünyayı iyi tanıyacak. Çağın nimetleri olan teknolojiyi, interneti, yapay zekâyı çok iyi kullanırken bunların taşıdığı risklere karşı uyanık olacak, teknolojinin esiri olmayacak, öğretmenlerimiz kendilerine emanet edilen öğrencileri en güzel şekilde yetiştirirken onların iyi birey olması için gayret gösterecek. Ailelerimiz sınav başarısını önemsedikleri kadar çocuklarımızın ahlaklı, saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı olmalarını da önemseyecek. Bunları sağladığımızda inanıyorum ki, hem içinde bulunduğumuz çağın tehlikelerinden korunmuş hem de küresel rekabette öne çıkmış oluruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde de Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi Beştepe’de kabul etti.

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ÖĞRENCİLERE SESLENDİ: OKUYUN DÜŞÜNÜN UYGULAYIN

“Kıymetli öğrenciler çok sevgili evlatlarım sizlerden de bazı beklentilerim var. Dünya sürekli değişiyor olsa da başarının formülü asırlardır değişmedi. Hep söylediğim gibi okuyun, düşünün, uygulayın, neticelendirin. Kendinize inanın, milletinize ve devletinize güvenin. Hayatta başarılı olma umudunuzu hiçbir zaman yitirmeyin. İman ve inanç olduğu sürece imkânın da olacağını aklınızdan çıkarmayın. Sizlerden büyük düşünmenizi, önünüze büyük hedefler koymanızı, o hedeflere doğru yılmadan, yıkılmadan ilerlemenizi bekliyorum. Şunu da lütfen unutmayın; sizler kapasite olarak, birikim ve yetenek olarak, imkânlar açısından başka ülkelerdeki akranlarınızdan asla geride değilsiniz. Birinci sınıf imkânlara sizleri candan seven öğretmenlere, size değer veren, sizin kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan ailelere sahipsiniz. Sizi gözü gibi koruyan, sizin için tüm gücünü kullanan büyük bir devletiniz var. Biz hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Gözbebeğimizsiniz. Has bahçemizin güllerisiniz. Kendinize güvenmenizi ülkenize güvenmenizi sosyal medyada köpürtülen sahte hikâyelere bakıp ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum.”

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TÜRKİYE’Yİ GENÇLERİMİZ YÖNETECEK

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin özünde çağın bilgisiyle bu milletin köklü değerlerini birleştiren köklerden geleceği anlayışı yatıyor. Modelimizle bilgiyi sadece ezberleyen değil; o bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, sorumluluk sahibi, yetkili ve erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunda da muradımız şudur; Yarının mühendisleri, yarının doktorları, yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, yazarları, şairleri ,siyasetçileri, bürokratları işte bu sıralardan çıkacak Gazi Anadolu Lisesi gibi okullarımızdan çıkacak. Türkiye’yi gençlerimiz yönetecek. Türk milletine bugün okullarına başlayan yavrularımız hizmet edecek. Şahsen ömrümüzü adadığımız büyük ve güçlü Türkiye davasını gençlerimiz omuzlayacak.”

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EMİNE ERDOĞAN: ÇOCUKLARIMIZI KUCAKLIYORUM

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda “Yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Değerli evlatlarımıza başarılar, kıymetli eğitimcilerimize görevlerinde kolaylıklar temenni ediyor, çocuklarımızın her birini sevgiyle kucaklıyorum” ifadesini kullandı. - ANKARA

TEKİN’DEN ÖĞRETMENLERE MESAJ: BİR SÖZÜNÜZ ÖĞRENCİLERE PUSULA OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğretmenlere ve Bakanlık personeline video mesaj gönderdi. Öğretmenlere “Her biriniz çocuklarımızın hayatına dokunan, yeri doldurulamaz rehberlersiniz” diyen Tekin, “Bugün bir çocuğa söylediğiniz küçücük bir söz, yıllar sonra onun yolunu bulacağı bir pusulaya dönüşecek” ifadelerini kullandı ve şunları söyledi: “Anneler ve babalar evlerinin en kıymetli varlıklarını ellerinize teslim ediyor fakat asıl büyük emaneti o çocukların bizzat kendilerinden alıyorsunuz. Onlar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını ve pırıl pırıl dimağlarını sizin şefkatinize bırakıyor. Her biriniz, çocuklarımızın hayatına dokunan, özgün ve yeri doldurulamaz rehberlersiniz. Bugün bir çocuğa söylediğiniz küçücük bir söz, yıllar sonra onun yolunu bulacağı bir pusulaya dönüşecek. Sınıflarınızda çocuklarla baş başa kaldığınızda verdiğiniz o muazzam emeği bütün kalbimle görüyor ve bu kıymetli sorumluluğu sizinle paylaşıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki evlatlarımızın ellerinden sımsıkı tutuyorsunuz.” Bakanlık personeline gönderdiği mesajda ise Türkiye Yüzyılı vizyonunun Bakanlık çalışanlarının katkısıyla yükseleceğini belirten Tekin, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi. - EĞİTİM SERVİSİ

BAKAN ERSOY: TIPKIBASIMI TAMAMLADIK

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karadağ İslam Birliği’nin talebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, tarihi Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi’nin tıpkıbasımının tamamlandığını duyurdu. Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: “İlk nüshasını Cumhurbaşkanımıza takdim ettiğimiz, 14’üncü yüzyıla ait bu kıymetli memluk mushafı, Taşlıcalı Hüseyin Paşa tarafından adını taşıyan camiye vakfedilmiş; Karadağlı Müslümanlar tarafından asırlar boyunca titizlikle korunmuştur. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımızca restore edilip dijitalleştirilen ve İstanbul Valiliğimizin desteğiyle basılan eser, önümüzdeki günlerde YTB Başkanlığımız tarafından Karadağ İslam Birliği’nin organizasyonuyla Karadağ’a ulaştırılacak.” - DHA