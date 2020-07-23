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ANKARA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Erdoğan'dan Pınar mesajı: Davanın takipçisi olacağım

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Erdoğan'dan Pınar mesajı: Davanın takipçisi olacağım
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davanın bizzat takipçisi olacağını duyurdu.

Erdoğan, Twitter’daki mesajında özetle şunları kaydetti: “Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz. Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacağım.”

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