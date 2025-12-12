Erdoğan’dan patronlara asgari ücret çağrısı: Elinizi taşın altına koyun

Haberin Devamı

TİSK’in dün ATO Congresium’da yapılan 29. Olağan Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Çalışma barışının ve sosyal diyaloğun sağlanmasında, istihdamın, üretimin ve ihracatın güçlendirilmesinde mühim bir misyonu yerine getiren TİSK camiasını yürekten kutluyorum. Üç dönemdir refah ve istikrarımızı tehdit eden sınamalarla mücadelede TİSK ailesi, milleti ve devletinin yanında olduğunu açık ve net göstermiştir. Dışarıdan aldıkları talimatlarla siyaset ve toplum mühendisliğine soyunan, vesayete vefa borcunu ödemeye çalışan kimi oluşumların aksine TİSK, kritik dönemeçlerde yerli ve milli bir duruş sergilemiştir. Bunun için Özgür Burak Akkol’u, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının değerli üyelerini, TİSK ailesinin her bir ferdini şahsım ve milletim adına tebrik ediyor, kendilerine takdirlerimi iletiyorum.

Haberin Devamı

HEP SÖYLERİM KEFENİN CEBİ YOK

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil, sürdürülebilir ve hakkaniyetli olması bizim için vazgeçilmezdir. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde de baktığımız yer hak ve adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı, kimsenin emeğinin göz ardı edilmediği, işleyen ve güven veren bir sistem hepimizin önceliğidir.

BEREKET OLARAK GERİ DÖNECEKTİR

Malumunuz, yarın (bugün) Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim, kefenin cebi yok. Dar-ı dünyadan dar-ı bekaya mal mülk değil; adalet, hakkaniyet, dürüstlük üzerine yaşanmış bir hayat ile hayır dualar götüreceğiz.

KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMIYORUZ

Hak konusunu sadece ücrete sıkıştırmak doğru değildir. Güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının temini de hakkın bir parçasıdır. Türkiye’nin ‘Sıfır Kazaya Yolculuğu’ projesinde olduğu gibi TİSK’in bu konuda gerçekten önemli çalışmalar yaptığını biliyorum. Ama sadece bu yıl içinde yüreklerimizi yakan kazaları dikkate aldığımızda daha fazla gayret etmemiz, işi daha sıkı tutmamız gerektiği açıktır.

Haberin Devamı

ENFLASYONDA TEK HANE

İktidar olarak ekonomiden demokrasiye, hak ve özgürlüklerden güvenliğe uzanan geniş bir alanda son 23 yılda ülkemize tarihi başarılar yansıttık. Dış ticarette sizlerin de emekleriyle ihracatımızı 36 milyar dolardan aldık, kasım ayı itibarıyla 270 milyar doların üzerine çıkardık. Milli gelirimiz 238 milyar dolardı. 2023 yılı üçüncü çeyrek rakamlarına göre 1 buçuk trilyon doları aşmış bulunuyoruz. Ekonomik büyümemiz 21 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürüyor. Deprem bölgemizin ihyası için harcanan 90 milyar dolara rağmen bunları başardık. 2028 için belirlediğimiz 1.9 trilyon dolar milli gelir hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Merkez Bankası rezervlerimiz güçlenirken, ülke risk primimiz düşüyor. Kasım ayında 0.87 gelen enflasyon doğru yolda olduğumuzu teyit etti. Hayat pahalılığının temel sebeplerinden biri olan fiyatlama davranışındaki bozulma da yavaş yavaş düzeliyor. Fırsatçılıkla mücadelemiz ise hız kesmeden devam ediyor.”

Haberin Devamı

ERDOĞAN’A COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER TABLOSU

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ATO Congresium’da düzenlenen TİSK 29. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a TİSK’in üretime olan katkısını yansıtan coğrafi işaretli ürünlerin bulunduğu bir tablo hediye etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: GAYEMİZ BELLİ

İş dünyamızın desteğini beklediğimiz meselelerden bir diğeri, Terörsüz Türkiye sürecimizdir. Sizler 40 yıldır ülkenin ayağına pranga olan terör sorununun çözümünün ülkemiz açısından ne manaya geldiğini en iyi bilenlerdensiniz. Türkiye’nin bu yükten kurtulduğunda hangi ölçekte bir potansiyelin çarpan etkisiyle devreye gireceğini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Sadece ekonomimize maliyeti 2 trilyon doları bulan terör meselesini artık sonsuza kadar geride bırakmak istiyoruz. Bunu da olabilecek en geniş toplumsal ve siyasal mutabakatla, milletimizin değerleriyle örtüşen bir zeminde yapmanın hassasiyeti içindeyiz. Gayemiz belli. Artık kan akmasın, ocaklara ateş düşmesin, yürekler dağlanmasın. Türkiye bu sorunu gündeminden tamamen çıkarsın. Sürece muhalefet partilerinin de dahil olması için daima yapıcı davrandık, uzlaşmacı bir tavırla ve hüsnüniyetle hareket ettik. Komisyon raporunun, sürecin önünü açacak öneri ve değerlendirmeleriyle müteakip adımlar için ortak bir perspektif çizmesini temenni ediyorum.

Haberin Devamı

TEŞVİK MÜJDESİ

2025 yılı için işverenlerimize asgari ücret desteği olarak her bir işçimiz için malumunuz 1000 lira veriyoruz. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde istihdamın korunması amacıyla 53 milyar lira kaynak kullandık. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki programında 24 ila 54 ay arasında sosyal güvenlik desteği sunuyoruz. Bu teşvik programının 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağına dair müjdeyi de bugün burada paylaşmak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İş dünyamızın finansman yükünü hafifletmek amacıyla farklı programları devreye aldık. İnşallah bundan sonra da iş dünyamızla yakın işbirliği halinde Türkiye ekonomisini büyütmeye devam edeceğiz.

Haberin Devamı

HER YIL BİR BASAMAK İLERİYE

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da şunları söyledi:

“TİSK olarak her fırsatta devlet ve çalışanlarla yakın teması sürdürüyoruz. Kamu, işçi ve işveren kesimleri arasındaki sosyal diyaloğun gelişmesine gayret gösteriyoruz. İşçi olmadan işveren, işveren olmadan işçi olmaz. Devlet olmadan hiçbiri olmaz. İşte bu üçlü sacayağını her gün daha kuvvetli bir şekilde geleceğe götürmemiz gerekiyor. Ülke için güzel gelişmeler yaşanıyor. Ekonomimiz, enflasyonist baskıya rağmen 3.çeyrekte yüzde 3.7 büyüme rakamıyla dünyadan olumlu anlamda ayrıştı. Ekonomik büyüklük anlamında her yıl bir basamak daha ileriye gidiyoruz. Kişi başı milli gelirimiz 17 bin dolar seviyesine geldi ve CDS risk priminde son 7.5 yılın en düşük seviyelerine geldik.”