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Haber Giriş: 09.06.2020 - 07:09,Son Güncelleme:

Erdoğan’dan parklardaki görüntülere tepki: Neden mesafeler ayarlanmıyor

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Erdoğan’dan parklardaki görüntülere tepki: Neden mesafeler ayarlanmıyor
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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü MKYK toplantısında, Ayasofya müzesinin ibadete açılmasıyla ilgili olarak, “2 Temmuz’da alınacak bir Danıştay kararı var. 1934’te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali bekleniyor. Kararın ardından cami olarak ibadete açılacak” dedi. Erdoğan, kendisinin ve AK Partili hukukçu kurmayların da konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

Erdoğan toplantıda, normalleşme sürecinde parklardaki sosyal mesafenin korunmadığına ilişkin görüntülerle ilgili de konuştu. Erdoğan, “Neden mesafeler ayarlanmıyor? Mesafeye dikkat edin. Bu ancak toplumun duyarlı olmsıyla önlenebilir. Siz de duyarlı olun” diye uyarıda bulundu.

RAKAMLAR NEDEN ARTIYOR

Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, günlük koronavirüs tablosunda rakamlardaki dalgalanmaları da sorarak “Neden bu rakamlar artıyor” dedi. Koca ise rakamların daha önceki yoğun bakım ve entübe hastalardan kaynaklı olduğunu şu anda durumun stabil olduğunu söyledi. Toplantıda turizmle ilgili de bilgi veren Bakan Koca, Rusya ve Almanya gibi ülkelerle irtibat halinde olunduğunu ifade ederek, “Rusların yaz aylarında gelmesini bekliyoruz. Türkiye vaka konusunda dünya ortalamasında 85. sırada. Dolayısıyla turizm de çok iyi gidecek” dedi. Koca, ölümlerin yüzde 98’inin 65 yaş üstü olduğunu da belirtti.

LİBYA’YA YAKIN TAKİP

Erdoğan, geçen hafta Cumhurbaşkanlığı’nda Libya Başbakanı Fayiz es-Sarrac’la olan görüşmesini de anlattı. Erdoğan, “Sarrac bana, ‘Rusya bizi davet etti ancak biz gitmeyeceğiz’ dedi” ifadesini kullandı. Erdoğan, Libya meselesini yakından takip ettiklerini söyledi.

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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