Erdoğan’dan Papa’ya: İsrail dersini almalı

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Papa arasındaki görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Filistin’de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail’in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hıristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

Mescid-i Aksa’ya ve Kutsal Kabir Kilisesi’ne erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında masum sivilleri katleden İsrail’in insanlık onurunu da çiğnediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vahşetin bölgesel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi. Erdoğan, İsrail’in Kudüs’ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.

YAPTIRIMLA CEZALANDIRILMALI

Uluslararası camianın İsrail’e hak ettiği caydırıcı tepkiyi ve dersi vermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye olarak Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttüklerini, ancak Güvenlik Konseyi’nin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini dile getirdi. Uluslararası camianın insanlık suçu işleyen İsrail’i gereken yaptırımlarla cezalandırmadığı müddetçe Filistinlilerin katliama uğramaya devam edeceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Papa Françesko’nun vereceği mesaj ve tepkilerin Hıristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

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