Erdoğan'dan Pakistan'a yatırım mesajı: Hedefimiz 5 milyar dolar

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Erdoğan, ortak basın toplantısında özetle şu mesajları verdi: “İkili ticaretimiz geliştirmeye muvaffak olduk, ticaret hacmini ilk kez 1 milyar doların üzerine çıkardık, hedefimiz 5 milyar dolardır. Özellikle turizm, eğitim, lojistik, sivil havacılık, iletişim ve bilgi teknolojileri gibi hizmet sektörlerinde işbirliğini geliştirmek için çalışıyoruz. Türkiye-Pakistan ilişkilerini iki ülkenin tarihiyle dostluğuyla ve potansiyeliyle mütenasip şekilde stratejik perspektifle daha güçlendirmeye hazırız. FETÖ’nün Pakistan’daki yapılanmasına karşı alınan önlemler ve bu terör örgütüyle mücadelemize verdiği destek için Pakistan makamlarına teşekkür ediyorum.” Şerif de Türkiye’nin düşmanı olan FETÖ’nün ve PKK’nın Pakistan’ın da düşmanı olduğuna dikkat çekti.