Erdoğan’dan Özgür Özel’e ‘diktatör’ davası

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek davanın dilekçesinde Özel’in sözlerine yer vererek, “Davalının ve mensubu bulunduğu siyasi partinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ısrarlı şekilde ve hakaret kastı ile ‘diktatör’ yakıştırmasında bulunması, uzun süredir yurtiçinde ve yurtdışında kabul ettirilmeye çalışılan algı operasyonunun ve otoriterlik propagandasının bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

‘PKK, FETÖ DE DESTEK VERİYOR’

Dilekçede, “Bu amaç doğrultusunda Özel’in ve mensubu bulunduğu siyasi partinin, hâlâ ortak bir politika çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında haksız ve mesnetsiz, hakaretamiz isnatlarda bulunduğu, kamuoyunu da bu isnatlara inandırma hususunda yoğun gayret sarf ettiği” kaydedilerek, “Bu propagandaya yurtiçinde ve dışında PKK, FETÖ ile müzahir unsurlar da aktif destek sağlamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Özel’in sözlerinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesinin ve hukuken himaye edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen dilekçede “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik dava konusu iddia ağır iftiradır ve hukuken himaye edilmesi mümkün değildir” denildi.

HUKUKEN MAZUR GÖRÜLEMEZ

Özel’in dava konusu edilen açıklamalarının düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilip, hukuken mazur görülemeyeceği belirtilen dilekçede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), ifade özgürlüğünün ihlali nedeniyle yapılan başvurularda, kişilerin şeref ve itibarına eleştiri sınırını aşan ve hakaret içeren sözler dolayısıyla yapılan başvurularda, özel hayat hakkının korunmasını daha değerli gördüğüne dikkat çekildi. Dilekçede, bu sebeplerle Özel’in 250 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi istendi.