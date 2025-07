Erdoğan’dan Özel’e ‘karikatür’ tepkisi: Hadsizlere niye sahip çıkıyorsun

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu’nda düzenlenen Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı’na katıldı. Konuşmasına programı düzenleyenlere teşekkür ederek başlayan Erdoğan özetle şunları söyledi:

GAZZE’DEKİ KADINLAR DESTAN YAZIYOR

“Bilhassa, tam 21 aydır İsrail’in vahşi saldırıları karşısında topraklarına, evlatlarına, izzetlerine cesaretle sahip çıkan Filistin’in, Gazze’nin yiğit kadınlarını partimiz adına, sizler adına, kemal-i hürmetle selamlıyorum. O kadınlar ki beyaz kefenlere sardıkları ciğerparelerinin arkasından gözyaşlarını sessizce içlerine akıtıyor. O kadınlar ki her türlü zorluğa, zorbalığa, zulme ve zahmete rağmen işgalcilere boyun eğmiyor. O kadınlar ki tam bir asırdır fedakârlığın, cesaretin, direnişin, muhteşem ve muazzam bir özgürlük mücadelesinin destanını yazıyor.

LİDERLİK AKADEMİSİ HAYATİ ÖNEMDE

Liderlik Akademisi, Kadın Kolları başta olmak üzere AK Parti, Türkiye ve millet için hayırlara vesile olsun. Eğitimden medya ve iletişime, aile ve dijitalleşmeden diplomasi ve yapay zekâya birbirinden farklı alanlarda 3 gün boyunca düzenlenecek atölyeler, derslerin ve yan etkinliklerin verimli geçmesini diliyorum. Türkiye’yi asırlık hayalleriyle buluşturacak, önümüzdeki yüzyıla silinmez bir damga vuracak; azimli, sabırlı, kararlı, özgüvenli kadroların yetiştiği Liderlik Akademisi bizim için hayati önemdedir.

HEDEFİMİZ, BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE

Hedefimiz, büyük ve güçlü Türkiye’dir. Misyonumuz, Türkiye Yüzyılı’nın tüm ihtişamıyla inşasıdır. Pusulamız, bizi biz yapan kadim değerlerimizdir. Rehberimiz, milletimizin başımızın tacı olan muazzez iradesidir. Güç ve ilham kaynağımız ise siyasi parti, köken, inanç fark etmeksizin tüm fertleriyle 86 milyonun tamamıdır. Biz işte buyuz, bunun için çalışıyoruz, bunun için siyaset yapıyoruz.

ALMANYA’YA ÜLKEMİZİ ŞİKÂYETE GİTTİ

Türkiye’nin onurunu, milletimizin itibarını korumakta zafiyet göstermeyeceğiz. Bu kadro kendi ülkesini süklüm büklüm halde ülkesini yabancı kuruluşlara şikâyet eden bir kadro değildir. Özgür neredeydi, Almanya’da. Ülkemizi şikâyet etmeye gitti. Şunu da üzülerek söylemek zorundayım. Kuvayımilliye’ciyiz deyip Batı’ya hoş görünmek için şekilden şekle giriyorlar. Güç odaklarına bel bağlayanlar bizim dirayetli duruşumuzu anlayamaz. Onlar şu önemli telgrafın ne manaya geldiğini anlayamaz (Atatürk’ün 21 Nisan 1920 tarihli telgrafını okuyarak)...

MÜPTEZELLERİN AVUKATLIĞINI YAPTI

Elhamdülillah Müslümanız. Muhammed ümmetindeniz. Bin yıldır İlahi Kerimetullah’ın sancaktarlığını yapan Türk milletindeniz. CHP Genel Başkanı Özel’e sözde karikatür üzerinden Peygamber Efendimize saygısızlık eden müptezellerin avukatlığını üstlenmeden önce bahsettiğim telgrafı tekrar tekrar okumasını tavsiye ediyorum. Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara. Özgür, git bir göz doktoruna görün. Hadi yolsuzlukları, sahtekârları savunuyorsun. Peki bu küstahlığı niçin savunuyorsun? Haramilere canlı kalkan oluyorsun da hadsizlere niçin sahip çıkıyorsun? Hiç mi ben ne yapıyorum diye sormuyorsun. Aslında bu akıl tutulmasının sebebi bellidir. Siyasete milletin baktığı yerden bakmıyor. Allah aşkına sen ne zaman bu ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı gibi davranmayı öğreneceksin? CHP’nin çok ciddi bir siyasi kıble sorunu var.”

DÜMENİ KİLİTLENMİŞ GEMİ MİSALİ

“CHP sadece belediye soyguncularının değil milletten kopuk marjinaller, yüzü maskeli provokatörler, ağzı bozuk sokak eşkıyalarının oyuncağı haline gelmiştir. CHP tek başına karar alma ehliyeti olmayan şahıs ve şürekasının elinde marjinalleşmekte, Türk siyasetini enfekte eden söylemlerin merkez üssüne dönüşmektedir. Türkiye’nin ana muhalefet partisi şu an yönetilmiyor, dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor. Özgür Özel’in girdiği yol çıkmaz sokaktır. Gerilim, nefret, kutuplaştırma siyasetiyle Türkiye’de varılacak yer yoktur. Bu millet basiret sahibi bir millettir.”

KALENİN İÇİNDE KADINLAR VAR

AK Parti’yi kadınlarla birlikte kurduklarını söyleyen Erdoğan şu mesajları verdi: “Çizgisi, duruşu, değer ve ilkeleriyle Türk siyasetinde yepyeni bir sayfa açan AK Partimiz, yine kadınların gayretleriyle yükseldi. Şunu açık ve net ifade etmek isterim; çeyrek asra yaklaşan iktidarımızın her aşamasında elde ettiğimiz her başarıda sizlerin emeği, katkısı, imzası, mücadelesi var. Metropollerden en ücra köylere, tüm evlere, tüm hanelere, tüm gönüllere kadınların sayesinde girdik. Bu ülkenin kadınlarını birilerinin aksine asla dolgu malzemesi olarak görmedik. Siyasette, bürokraside, akademide, iş dünyası ve sivil toplumda hayatın her alanında kadınların aktif bir şekilde rol almasını, güçlü bir biçimde var olmasını sağladık. 2028 bir başka olacak. Her zaman ne dedim, kale içeriden fethedilir. Kalenin içinde kim var? Kadınlar var. Aile kurumunu korumak, gelecek nesillere güçlü miras bırakmak en temel vazifemizdir. LGBT gibi sapkınlıklardan sanal bahis tuzaklarına, cinsiyetsizleştirme politikalarından kültür emperyalizmine her gün yeni bir cephede mücadele veriyoruz.”