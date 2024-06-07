Erdoğan’dan Özel’e iade-i ziyaret 11 Haziran’da

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapacağı iade-i ziyaretin tarihi belli oldu. Erdoğan, Özel’i 11 Haziran Salı günü saat 16.00’da ziyaret edecek. Özel, “Kendilerini bekliyoruz” diyerek Erdoğan’ın ziyaret tarihini açıklarken, görüşmenin ilk ziyaretteki heyetlerle gerçekleştirileceğini söyledi. İlk görüşmede, AK Parti tarafından Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP tarafından da İstanbul Milletvekili Namık Tan hazır bulunmuştu. Özel, oturma düzenine ilişkin de “İki siyasi partinin genel başkanları nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı’nı ağırlayacağız. Onun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmeye gerek yok” dedi. Özel’in bu sözleri, ilk görüşmedeki “koltuk krizi”ne gönderme olarak yorumlandı.

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CHP Lideri, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada soruları şöyle yanıtladı:

“(İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’nun ‘mayınlı alan’ uyarısı) Ben durduğum yerdeyim. Biz erken seçim çağrısı yapmıyoruz. Erken seçim kararını millet verir. Mayınlı saha falan yok. Siyasette erken seçim konuşmanın mayına basmak olduğunu düşünmüyoruz. Yarın bir seçim yapılsa CHP iktidar namzeti partidir.

MUHALEFETİ YUMUŞATMAYIZ

Sayın Cumhurbaşkanı gelecek, tüm konuları görüşeceğiz. Önemli olan görüşebilmek, konuşabilmek. Siyasetçiler el sıkışmazsa bir takım vesayet odakları ellerini ovuşturmaya başlarlar. Siyasetçiler görüşmezse bazı gizli mahfillerde başka planlar yapılmaya başlar. Onun için demokratik siyaset kanallarını açık tutmaya devam edeceğiz. Biz bir yumuşamadan bahsetmiyoruz. Vatandaşın canı bu kadar burnundayken muhalefeti yumuşatacağımızı kimse beklemesin. Ama bir normalleşmeden bahsediyoruz. Vatandaşın bundan memnun olduğunu tüm değerlendirmelerde, anketlerde görüyorum. Normalleşmeden rahatsız olanlar krizden ve gerilimden beslenenlerdir. Böyle partiler var, bunlar normalleşme olmasın diye her fırsatta bize hakaret edip saldırıyorlar.” Özel dün ayrıca Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı ile de telefonda görüştü.

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KAYYUM ELEŞTİRİSİ

- “(Akşener’in Erdoğan’ı ziyareti) Tuhaf anlamlar yüklememek gerekiyor, aksine bir şey açıklanmadıkça. (Erdoğan ve Bahçeli’nin kayyum açıklamaları) Talihsiz buluyorum. Sayın Bahçeli’nin ifadesi çok sorunludur. Eğer demokrasi varsa milletin yüzü güler. Yoksa, milletin menfaatlerini bugün Sayın Bahçeli başka tarif eder, ben başka tarif ederim, bir başkası gelir bambaşka tarif eder, hepimiz tarumar oluruz. Milletin menfaatinin nerede olduğuna millet kendisi karar verir. Sayın Erdoğan da kanunu değil hukuku işletme lafıyla kanuna aykırı bir kararın kendilerince hukuki olduğunu değerlendiriyorlar, kendi tarif ettikleri hukuku.”