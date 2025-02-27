Erdoğan’dan Özel’e: Haddini bil orduya laf atamazsın

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AK Parti Kongre Merkezi’ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın gündemindeki konularla muhalefetin gündemindeki meseleler arasında dağlar kadar fark var. Son haftalarda heybeden ortaya saçılan turplar özellikle ana muhalefetin nasıl bir çirkefin içinde debelendiğini milletimize tekrar göstermiştir.

YAMYAMLIK FIŞKIRIYOR

Kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelere kadar elinizi attığınız her yerden ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye Başkanlarının ifadesiyle yamyamlık fışkırıyor. Sayın Özel milletin kürsüsünü önüne gelene sataştığı polemik kürsüsüne çevireceğine, şayet yüzü ve yüreği varsa çıksın bunlara bir cevap versin. Sayın Özel, ‘AK Parti’nin millete hizmet davasında ben de varım’ diyenlere çamur atacağına çıksın şaibe ve usulsüzlük iddialarını cevaplandırsın. Para kulelerini, şişirilmiş konser faturalarını, hısım-akraba çiftliğine dönüştürdükleri belediyelerdeki sahtekârlıkları açıklasın. Çok ancak boş konuşmaktadır. Diyet borcu Özel’i siyaseten müşkül durumda bırakmaktadır. Ne tuttuğu yol yoldur ne üslubu siyasi nezakete uygundur.

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AYAKLARINI DENK AL

Partisinin dünkü grup toplantısında kahraman ordumuzun komuta kademesiyle ilgili kullandığı seviyesiz, sorumsuz ve saldırgan ifadeler bunun en son örneğidir. Sayın Özel, Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Bu ordunun komuta kademesine, bilmem neredeki komutanlar, şunlar bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak kesinlikle bu milletin eğer bir evladıysan hiç yakışmaz. Komuta kadememizi toplayacağım ve manevi tazminat davasından tut diğer her noktada bunlara davayı açacağız. Komuta kademesinin hemen davayı açmalarını Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim. CHP Genel başkanı ne kadar erken kendine gelirse o derece faydalı olacaktır. Diğer türlü Bay Kemal’i götüren çanlar, çok yakında bu sefer kendisi için çalmaya başlayacak.”

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BİZ BU MİLLETİN UMUDUYUZ

“Kendi sorununu çözemeyen, başkasının derdine derman olamaz. Kendisi sürekli kriz üreten bir yapıdan milletin ve memleketin sıkıntılarına çare olması beklenemez. Bunların da kendileri dışında başka hiç kimseye bir faydaları yok. Muhalefet, kongre hitabımızda detaylıca anlattığımız toksik zihniyetinden kurtulmadan vatandaşın gözünde muhtemel bir alternatife dönüşemez. Karşımızdaki bu manzara aslında nasıl ağır bir vebal altında olduğumuzu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü biz koltuk kapma yarışı değil, hizmette bayrak yarışı yapıyoruz. Toplam 11.5 milyona yaklaşan üye sayımızla biz büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz. Bundan 24 yıl evvel hangi duygularla yola çıktıysak, bugün de tüm teşkilat olarak aynı duygularla ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu milletin umuduyuz, istikbaliyiz, istiklalin güvencesiyiz, birlik ve dirliğinin teminatıyız.”

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HOCALI KATLİAMI İÇİN ANMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hocalı katliamına ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı katliamının 33’üncü yıldönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum.”

LİDERLERDEN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Liderler, Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.

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AK PARTİ’DEN MESAJ

AK Parti de Erdoğan’ın doğum günü için kutlama mesajı yayımladı. AK Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkârı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız” denildi.

PASTA SÜRPRİZİ

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü için pasta kesildi.