Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
"Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.
Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır."
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