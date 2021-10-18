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Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

#BAYKAR#Özdemir Bayraktar#Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında "Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

"Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır."

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#BAYKAR#Özdemir Bayraktar#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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