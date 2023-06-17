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Erdoğan’dan Özcan’a: Heykelimi dikme o parayla ihtiyacı olanlara yardım et

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Tanju Özcan#Mektup
Erdoğan’dan Özcan’a: Heykelimi dikme o parayla ihtiyacı olanlara yardım et
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesi halinde heykelini diktireceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Erdoğan’a mektup yazdı. Mektupta “Sözümü yerine getirebilmem için heykelinizin yapımı konusunda sizden muvafakat talep etmekteyim” ifadeleri yer aldı.

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Özcan’ın mektubuna Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla gelen cevapta konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Sayın Cumhurbaşkanımız devlet adamlarının heykelleriyle değil hizmetleriyle anılması gerektiği hususunu vurgu yaparak, heykelin yapımına muvafakatlerinin bulunmadığını ve yapılması düşünülen heykel masrafı tutarında ihtiyaç sahibi Bolulu vatandaşlarımıza yardım yapılmasının daha yerinde olacağını tensip buyurmuşlardır.” İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter’dan özetle “İnanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu cennet vatan için büyük vizyonla ortaya koyduğu her eser, onun bugün ve yarın hayırla anılmasını sağlayacak birer nişane olacaktır” dedi.

Erdoğan’dan Özcan’a: Heykelimi dikme o parayla ihtiyacı olanlara yardım et

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Özcan da yanıta “Vatandaşlarımıza adil şekilde yardımda bulunduğumuz gibi heykele harcanacak parayı da yine adil bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” karşılığını verdi.

 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Tanju Özcan#Mektup

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