×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan'dan orman şehidinin ailesine taziye telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Taziye#Tolunay Kocaman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 12:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman şehidi Tolunay Kocaman'ın ailesi ile telefonda görüştü. Şehidin babası ile konuşan Erdoğan, acılı aileye taziye dileklerini iletti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman şehidi Tolunay Kocaman'ın babasına baş sağlığı diledi. Erdoğan, görüşmesinde "Hüseyin Bey başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Makamı zaten cennet. Makamı cennet olsun demeye de hiç gerek yok. Onlar gerek Kur'an-ı Kerim ile gerek hadis-i şeriflerle makamları müjdelenmiş olan şehitlerimiz. Rabbim sabırlarınızı artırsın inşallah. Hanımefendiye de temennilerimizi iletirseniz memnun olurum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun var olun." ifadelerini kullandı.

Erdoğandan orman şehidinin ailesine taziye telefonu

Gözden KaçmasınYangın şehitlerinin yürek burkan hikayeleri Evleneli daha bir hafta olmuş...Yangın şehitlerinin yürek burkan hikayeleri! Evleneli daha bir hafta olmuş...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan#Taziye#Tolunay Kocaman

BAKMADAN GEÇME!