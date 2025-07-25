Erdoğan'dan orman şehidinin ailesine taziye telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman şehidi Tolunay Kocaman'ın babasına baş sağlığı diledi. Erdoğan, görüşmesinde "Hüseyin Bey başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Makamı zaten cennet. Makamı cennet olsun demeye de hiç gerek yok. Onlar gerek Kur'an-ı Kerim ile gerek hadis-i şeriflerle makamları müjdelenmiş olan şehitlerimiz. Rabbim sabırlarınızı artırsın inşallah. Hanımefendiye de temennilerimizi iletirseniz memnun olurum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun var olun." ifadelerini kullandı.