Erdoğan’dan operasyon mesajı: Bu işin adresi ve tarihi verilmez

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Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak için dün Türkmenistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda yaptığı açıklamada özetle şu mesajları verdi:

ANTALYA’YA AFET BÖLGESİ KARARI

“Son Düzce depreminde nasıl vatandaşımıza devlet nerede sorusunu sordurtmamışsak Antalya’daki sel sonrasında da tüm imkânlarımızı insanlarımız için seferber ettik. Olayın ilk anından itibaren iyileştirme çalışmalarını başlattık. Toplam 13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Konut, işyeri ve araçlarla ilgili zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Toplam 1804 personel, 395 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Kumluca, Finike ve Demre’de genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. İlk etapta toplamda 100 milyon lirayı aşkın bir destek bölgeye gönderilmiştir. KOSGEB’ten afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlandı. Devletimiz tüm kurumlarıyla afetzedelerin yanında olmayı sürdürecektir. (Türkmen gazının Türkiye üzerinden sevkıyatı) Avaza Zirvesi zaten ağırlıklı olarak bu doğalgaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. İlham Bey’in de olması süreç için önem arzediyor. Bunları orada 3’lü olarak konuşacağız. İstiyoruz ki Türkmen gazını Hazar üzerinden getirelim.

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KİMSEDEN İZİN ALACAK DEĞİLİZ

(Sınır ötesi kara operasyonu) Her zaman söylediğim gibi, bu işin adresi ve bu işin tarihi verilmez. Fakat Soçi Mutabakatı’nda Putin’le vardığımız hedefler belli. Onu kendisine tekrar hatırlattım. Özellikle sınırdan güneye bizim 30 kilometrelik derinlikte bir hedefimiz var. Buralardan ülkemiz sürekli olarak maalesef teröristlerin adeta tehdidi altında kalıyor. Son zamanlarda bu ciddi manada çoğaldı. Bunlara karşı bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Pençe-Kilit’te neyse attığımız adımlar aynı şekilde Suriye’nin kuzeyinde zaman zaman topraklarımıza yapılan saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil. Bunu da hatırlatıyoruz ve uyarıyoruz. Ve Rusya ile atacağımız adımlarla birlikte karar ve belki de uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri istedik. Bu konuda asla taviz veremeyiz. Çünkü terör tehdidi altında olan ülkemdir. Ülkemin terör tehdidi altında olması için de kimseden de izin alacak değiliz.”

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EYT’Yİ 2023’TE MASADAN KALDIRACAĞIZ

“EYT konusunda ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarımız çalışmaları sürdürüyorlar. Ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız ve 2023’e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.”

DİĞER PARTİLERİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

“(MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşme) Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey’le etraflıca birçok konuyu görüştük. Şu bir gerçek, ikimizin oyu Parlamento’da Anayasa değişikliğine yeterli değil. Bu konularla ilgili olarak gerek başörtüsü, gerek aile konusu bu konularda Anayasa değişikliği konusunda Parlamento’daki diğer partilerin destek vermesi işimizi kolay kılacaktır. Temennimiz odur ki, Meclis’teki diğer partilerin vereceği destekle bu Anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım.”





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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin’i Beştepe’de kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu. Volodin, Şentop’la görüçmesinde, “Vatandaşlarımız çoktandır konforlu, güvenli hissettikleri Türkiye’yi istirahat etmek için ilk tercih olarak görüyorlar. Demek ki ortak kültürümüz, ortak tarihimiz var” dedi.

SEL MAĞDURU ZÜLFİYE CEYLAN’LA GÖRÜŞTÜ: NE GEREKİRSE YAPACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel sonrası esnafı ziyaret etti. Soylu, selden zarar gören esnaf Zülfiye Ceylan'ı (75) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Erdoğan telefonda, "Geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun. Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Ellerinden öperim. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" dedi. Zülfiye Ceylan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah razı olsun başkanım, siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrüm de senin olsun" karşılığını verdi.



