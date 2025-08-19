×
Erdoğan’dan NSosyal’de ilk paylaşım: ‘Hazır mısınız başlıyoruz’

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yerli sosyal medya platformu NSosyal’e katıldı, ilk paylaşımını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal’deki ilk paylaşımında, 1999’daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt’ın ‘Birazdan Gün Doğacak’ şiirinin “Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı” dizesine yer vererek, “Hazır mısınız?” ifadesini kullandı.

BAYRAKTAR: HOŞ GELDİNİZ

Erdoğan’ın ‘Başlıyoruz’ etiketli paylaşımında Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri yer aldı.

NSosyal’in kurucusu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Erdoğan’ın paylaşımının altına, “Sayın Cumhurbaşkanım, sizleri TEKNOFEST kuşağının geliştirdiği Türkiye’nin sosyal mecrası NSosyal’de görmekten mutluluk ve onur duyduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz...” yorumunu yaptı. Siyasilerin ve hükümet yetkililerinin de yoğun olarak kullandığı NSosyal’e MHP Lideri Devlet Bahçeli de temmuz sonunda katılmıştı. ◊ DHA

