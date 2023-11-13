Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Gidicisin

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan temeli geçen yıl mayıs ayında atılan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin açılış törenine katılırken özetle şunları söyledi: “Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşlarımıza sahip çıkıyorsak, komşularımızdan başlayarak, bölgemizdeki ve tüm dünyadaki mazlumlara da kol kanat geriyoruz. Bundan 5 asır önce engizisyondan kaçan Museviler gibi, daha sonra Avrupa’daki mezhep savaşlarından kaçan Hıristiyanlara da kapımızı açtık. Şimdi, okuyorum Netanyahu kalkmış yanına iki bakanını alıyor, dün bir basın açıklaması yapıyor.

O BEBELER, YAVRULAR...

Çok rahatsız olmuş. Fransa Devlet Başkanı Macron’un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş. Riyad Zirvesi onu çok rahatsız etmiş. Ben ne dedim geçenlerde, uçakla dönüşte... Ey Netanyahu, şu an senin iyi günlerin. Seni daha farklı günler bekliyor. Niye? Yav o bebeler, o yavrular, o 3 yaşında, 5 yaşında kefene sarılmış o anneler, o şehit yavruların cesedini koklayarak onları mezara götürüyor. Bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu, şunu bil, gidicisin, gidici. Gidicisin. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Çıkacak.

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TÜM ÇABAMIZ ATEŞKES İÇİN

Riyad Zirvesi’nde de bunları açık, net gördük. Bütün mesele İslam dünyasının birliğidir, beraberliğidir, dayanışmasıdır ama hepsinden öte bir şey daha söylüyorum. Türkiye’nin birliği, beraberliği, dayanışması hepsinden ötedir. İslam dünyası Türkiye’ye bakıyor. Balkanlar’dan Kafkaslara kadar yurtlarından kovulan soydaşları nasıl geçmişte bağrımıza bastıysak, bunu herkes biliyor. Mazlumun da zalimin de kimliğine bakmadan, düşenin elinden tuttuk, zulme engel olmaya çalıştık. Bugün Gazze halkına yönelik katliamlara karşı en güçlü tepkilerden birini verirken yine meseleye sadece insani zaviyeden yaklaşıyoruz. Ekim’in 7’sinden beri tüm çabamız daha fazla kan, gözyaşı ve yıkım olmadan ateşkesin sağlanması, bölgemizde barış ikliminin hâkim kılınması içindir. Geçmişinde sömürgecilik ve soykırım dahil hiçbir utanç lekesi bulunmaya bir ülke olarak sorumluluklarımızın çok iyi farkındayız.”

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DARÜLACEZE SOSYAL HİZMET ŞEHRİ

HEM ÇOCUKLARA HEM YAŞLILARA HEM KİMSESİZLERE

- DARÜLACEZE Sosyal Hizmet Şehri 3’er katlı 23 bloktan oluşuyor ve 150 bin metrekare alan üzerine kurulu. İhtiyaç sahibi vatandaşların ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacak. Projede sağlıklı, yatağa bağlı, demanslı, bağışçı sakinler ile koruma altında olan çocuklara yönelik birimler var. Yaklaşık bin yatak kapasiteli tesisten oluşan komplekste odalar 1, 2, 3 ve 4 kişilik olacak şekilde tasarlandı. Tesiste sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocuk yuvası, rehabilitasyon ve sosyal merkez, iş atölyeleri ile cami, kilise ve havra olmak üzere ibadet yapıları da yer alıyor. Rehabilitasyon-sosyal merkez içerisinde fitness, fizik tedavi ve hamamın yer aldığı tesiste, peyzaj alanında yürüyüş yolları, farklı oturma grupları, bisiklet yolları, göletler, hobi bahçeleri düzenlendi. Yerleşke içerisindeki ulaşım ise elektrikli araçlarla sağlanacak.