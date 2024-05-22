Erdoğan’dan Netanyahu çağrısı: Artık dur denilmeli

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Beştepe’de dün Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Başbakanlığım döneminde 2011 yılında Romanya’yla ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine taşımıştık. Bugün de Sayın Başbakan’la imzaladığımız ortak bildiriyle Türkiye Romanya Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin tesisini temin ettik. Mekanizmanın ilk toplantısına başkanlık ettik. İlişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk.

TİCARET HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR

Ekonomik ve ticari bağlar ikili münasebetlerimizin lokomotifini oluşturuyor. Karşılıklı ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Romanya’da faaliyet gösteren yaklaşık 19 bin Türk şirketi bu başarıya ve iki ülke arasındaki dostluğa önemli katkılar sağlıyor. Şirketlerimizin Romanya’daki yatırımları üçüncü ülkelerden gelenler de dahil edildiğinde 8 milyar dolara yaklaşmıştır.

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KARADENİZ’DE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Enerji alanında işbirliğimizi arttırmanın yolları üzerinde durduk. Savunma sanayi ve askeri alandaki işbirliğimiz Romanya’yla ilişkilerimizin önemli sac ayaklarından birini teşkil ediyor. Romanya’yla gerek ikili düzeyde gerek NATO çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunarak bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlıyoruz. Dört adet F-16 savaş uçağımız, NATO Hava Polisliği Görevi kapsamında Romanya hava sahasında mart ayının sonuna kadar 4 ay boyunca görev yaptı. Karadeniz’de kıyıdaş ve NATO müttefiki iki ülke olarak Romanya’yla birlikte çalışıyoruz. Malumunuz Bulgaristan’ın da katılımıyla Karadeniz’de Mayın Karşı Tedbir Görev Grubu’nu ihdas ettik.

FETÖ VE PKK’YLA MÜCADELE BEKLENTİSİ

Terörle mücadele de görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya’dan beklentilerimizi paylaştık. Romanya’da yaşayan Türk ve Türk Tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Soydaşlarımızın Romen topluluğuyla uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna imkân sağlayan Romen makamlarına teşekkür ediyorum. Romen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz.

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NETANYAHU’NUN SOYKIRIM POLİTİKASI

Sayın Başbakan’la bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulundum. Tabii bunların en başında Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail zulmü geldi. İsrail mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Ancak buna rağmen katliamın önüne geçecek adımlar halen atılmıyor. Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık bir dur denilmesi gerekmektedir. Müttefikimiz Romanya’nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum. ”

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ROMANYA’DAN VİZE TEŞEKKÜRÜ

Toplantıda Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, özetle şöyle konuştu: “Romanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde en önemli ana tanıklık ediyoruz. Bu, ülkelerimizi ve uluslarımızı stratejik, ekonomik ve sosyal açıdan birbirine daha da yakınlaştıracak bir adım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçek dostlarının kim olduğunu her zaman bilen vizyoner bir liderdir. Romanya da buna uygun bir şekilde karşılık verdi. Bugün Türkiye NATO’daki en önemli müttefiklerimizden biri. (Vize muafiyeti) Erdoğan’a Romanya vatandaşlarına yönelik yaptığı bu özel jest için teşekkür etmek istiyorum. Bu kararla birlikte Türkiye’ye seyahat etmek isteyen Romenler bunu sadece kimlikleriyle yapabilecek. Hem Romanya’nın hem Türkiye’nin Karadeniz’de önemli enerji yatırımları var. Karadeniz’de güvenliğin sağlanması ve bu yatırımların korunması için ülkelerimizin birlikte hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.”