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Erdoğan’dan NATO ve İsveç’e: Teröre karşı bir adım görmedik

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#İsveç
Erdoğan’dan NATO ve İsveç’e: Teröre karşı bir adım görmedik

Erdoğan dün NATO Genel Sekreteri’ne, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği için terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut ve samimi adımlar atılması gerektiğini söyledi. Daha sonra İsveç Başbakanı ile görüşen Erdoğan, İsveç’ten Türkiye’nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan’ın Stoltenberg ile görüşmesinde İsveç ve Finlandiya’nın, NATO’ya üyelik talebine dair konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan’dan NATO ve İsveç’e: Teröre karşı bir adım görmedik

TALEPLERİ KARŞILAYIN

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri’nin ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç’in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç’in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi. İsveç’in terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu noktada İsveç’ten Türkiye’nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti. Silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#NATO#İsveç

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