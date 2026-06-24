Erdoğan'dan NATO mesajı: Avrupa sütunu güçlendirilmeli

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Beştepe’de ortak basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

TİCARET HACMİ HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR

“Polonya’yla altı asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle; iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda işbirliğini geliştiriyoruz. Görüşmelerimizde ticaretten yatırımlara, savunma sanayisinden enerjiye ve beşerî ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin ardından kendimize 15 milyar dolarlık yeni bir hedef belirledik. Yeni hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Polonya, yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz.

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VAZGEÇİLMEZ İKİ NATO MÜTTEFİKİ

Polonya’yla potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya’nın da desteğiyle, stratejik ortağı olduğumuz Üç Deniz Girişimi bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayisi de ikili işbirliğimizin öne çıkan en önemli gündem maddelerinden biri. Bu alanda geçmişte gerek İHA’lar gerekse diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa’nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez bir yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi, dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir. Görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere, Avrupa Birliği’yle işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya’nın, Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor, bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.





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NATO ANKARA ZİRVESİ

NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı’yla birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında; İttifak’ın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada, Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesiyle transatlantik bağının daha da pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durumu ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan acil ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde, asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Ortadoğu’da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin Devleti’ni tanıyan ülkeler arasında yer alan Polonya’nın, iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz.”

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İŞBİRLİĞİMİZ ÇOK STRATEJİK

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki de toplantıda özetle şunları söyledi: “Polonya ile Türkiye arasındaki işbirliği çeşitli alanlarda gelişiyor. Bugünkü temaslarımız, tarihi ve dostluk temelinde kurulan ilişkilerimizin bir simgesidir. Sayın Cumhurbaşkanı’nı Polonya’ya davet ettim. Umarım Sayın Cumhurbaşkanı’nın Polonya’yı ziyaret etme fırsatı da olacaktır. Yaklaşan NATO Zirvesi’ne katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara’da düzenlenecek olması nedeniyle Türkiye’yi tebrik etmek istiyoruz. Zirve esnasında görüşülecek konulardan biri de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacaktır. Üç Deniz Girişimi gibi platformları da ele aldık. Bu konularda Sayın Cumhurbaşkanı’nın bize verdiği destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Polonya ve Türkiye, NATO İttifakı kapsamında çok önemli roller üstlenmektedir. Her iki ülke de NATO’nun kanatlarını savunmak mecburiyetindedir. Bu alanda da işbirliğimiz çok stratejik bir öneme sahiptir. Bu işbirliğimiz için Sayın Cumhurbaşkanı’na çok teşekkür etmek istiyorum. İlişkilerimiz aynı zamanda NATO İttifakı’nı da güçlendirmektedir. Görüştüğümüz bir diğer konu ekonomik işbirliğiydi. Polonya ile Türkiye arasındaki ticari işbirliğimiz çok güzel bir şekilde gelişmektedir. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın yarattığı engellere rağmen ticaretimizi kesintisiz şekilde geliştirmeyi başardık. G20 Grubu toplantısından da bahsetme şansımız oldu. Daha önce bahsetmiş olduğum Üç Deniz Girişimi kapsamında da ortaklığımıza ve işbirliğimize devam etmeye karar verdik. Bir diğer önemli konu ise savunma alanındaki işbirliğimizdir.

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BAYRAKTAR İHA’LARI

Polonya ve Türk savunma sanayileri arasında işbirliği yürütülmektedir. Bu işbirliğinin eşit şartlarda ve çeşitli alanlarda gelişmesini temenni ediyoruz. Savunma açısından diğer çok önemli bir husus da Polonyalı askerlerin Ankara’da görev yapmasıdır. Polonyalı askerler, Türkiye’den satın alınan Bayraktar insansız hava araçlarını kullanmaktadır. Bu tür işbirlikleri, ittifak açısından ne kadar önemli iki devlet olduğumuzun bir göstergesidir. Bu nedenle İncirlik Üssü’nde görev yapan askerlerimizin varlığını kesinlikle sürdürmek istiyoruz. İsrail-Filistin meselesine gelince; Polonya, 1988 yılından bu yana bu sorunun iki devletli çözüm temelinde çözülmesini desteklemektedir. Türkiye’de Ukrayna-Rusya savaşından da bahsetme fırsatımız oldu. Polonya’ya karşı Rusya’nın hibrit faaliyetlerini de ele aldık. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan taraf olduğu konusunda hemfikiriz. Bu savaşın en kısa sürede sona ermesini istediğimizi ifade ettik. Bu sorunun en iyi çözüm yolu diplomatik yöntemlerdir. Bu konuda da hemfikiriz.”

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NAWROCKİ’YE BEŞTEPE’DE RESMİ TÖREN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’yi Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Nawrocki’nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığının önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nawrocki’nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülke milli marşlarını çalındı.