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Erdoğan’dan Narin mesajı: Adli sürecin bizzat takipçisi olacağım

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Narin#Diyarbakır
Erdoğan’dan Narin mesajı: Adli sürecin bizzat takipçisi olacağım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 17:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah naaşına ulaşılan Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok." değerlendirmesinde bulundu.

Narin'ın kayıp ihbarının alınmasından itibaren güvenlik güçlerinin çok yoğun bir şekilde kendisine canlı ulaşmak için gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

MUTLAKA HESAP VERMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ

"19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum."

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#Recep Tayyip Erdoğan#Narin#Diyarbakır

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