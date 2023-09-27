Erdoğan’dan Nahçıvan dönüşü önemli mesajlar... Menendez’in gidişi F-16’lar için fırsat

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nahçıvan ziyaretinden dönüş yolunda uçakta gazetecilerin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeden ABD’li Senatör Bob Menendez hakkında yolsuzluk iddianamesine kadar birçok başlıktaki sorularını yanıtladı.

Yolsuzlukla suçlanan ve Türkiye karşıtlığı ile Türkiye’ye F-16 verilmesine karşı çıkışıyla bilinen ABD’li senatör Bob Menendez’in durumu da gazetecilerin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “F-16’larla ilgili en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD’li senatör Bob Menendez’in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi” dedi ve şöyle devam etti:

MENENDEZ’İN DEVREDEN ÇIKMASI

“Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan şu anda bu süreci yakından takip edecek. Zaten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan üç-dört gün önce Amerika’da görüştüler. Şimdi bu durumu fırsata dönüştürüp kendisiyle tekrar görüşmekte fayda var. Bu sayede F-16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız da olabilir. Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor. Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez’e bağlı bir konu değil. Bu konuda ABD’den artık net bir yanıt bekliyoruz. Temenni ediyoruz ki beklediğimiz olumlu neticeyi fazla uzamadan alırız.”

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İSVEÇ MESAJI: MECLİS KARARI

Gelelim konu F-16’lar olunca ABD’li yetkililerin “İsveç Nato’ya üye olsun” taleplerine... Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlaşmanın TBMM’den ne zaman geçeceği de soruldu:

“Meclis’in bir yapısı var, başkanı var... Cumhur İttifakı olarak aramızda görüşmelerimizi yapacağız. Ona göre de Parlamentoya müracaatımızı yapıp, nasıl bir takvim belirlerse, onu da orada takip edeceğiz. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la da bazı görüşmeler yaptılar. Temenni ederim ki onlar da verdikleri söze sadık kalırlarsa bizim Parlamentomuz da verilen söze sadık kalacaktır. Adımını da buna göre atacaktır.”

KKTC’Yİ TANIYIN ÇAĞRISI

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BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin devlet olarak tanınması için tüm dünyaya çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin 3 Kasım’da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı’na katılacağını açıkladı: “Bundan böyle Kıbrıs’ta iki devletli çözüm dışında seçeneğin kalmadığı açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kimse bizden KKTC’nin haklarını görmezden gelmemizi, onları çiğnettirmemizi beklemesin. Bizler KKTC’nin artık diğer ülkelerce tanınması için sesimizi daha çok yükselteceğiz.”

PAŞİNYAN’A: İRADENİ SERGİLE

- Erdoğan, ziyaretinde enerji, ulaşım ve toplu konut alanlarında imzalanan anlaşmaların önemine dikkat çekti, ardında da hem temelini attıkları Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı’na vurgu yaptı hem de Ermenistan’a seslendi:

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- GÜNLÜK 2 MİLYON METREKÜP GAZ: “Toplam 80 bin 150 metrelik hattın günlük 2 milyon metreküp taşıma kapasitesine ulaşmasını hedefliyoruz. Projeyle Nahçıvanlı kardeşlerimizin doğalgaz ihtiyacının tamamı karşılanıyor. Kardeşim Sayın İlham Aliyev ile Karabağ’daki son durum üzerinde özellikle durduk ve Azerbaycan’ın haklı davasında güçlü desteğimizi tekrarladık. Azerbaycan ordusu teröristlere karşı tavizsiz, sivillere ise son derece merhametli davranmıştır.

- GÜÇLÜ BİR İRADE SERGİLEMELİ: 30 yıl önce Karabağ’ın işgali sırasında yaşananlar ile işgal edilmiş toprakların kurtarılması sonrasında yaşananlar arasındaki büyük fark şimdiden hafızalara kazınmıştır. Sivillerin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler, TIR’lar dolusu gıda ürünleri bölgeye ulaştırılıyor. Türkiye olarak tüm süreçlerde Azerbaycan’ın yanında yer aldık. Azerbaycan’ın Karabağ’ın tamamındaki egemenliği perçinlenmiş oldu. Çok daha önemlisi 44 günlük vatan savunmasının ardından bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda yeni bir fırsat penceresi açıldı. Ermenistan’ın süreci uzatmak yerine artık güçlü bir irade sergilemesini bekliyoruz. Bu beklentimizi 11 Eylül’de telefonla görüştüğüm Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan’a da ifade ettim.”

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- ERMENİSTAN BEDEL ÖDÜYOR: Hocalı katliamının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hocalı katliamının şu anda Ermenistan bedelini ödüyor ve ödeyecek. Hocalı katliamı unutulmaz” diyerek, şöyle devam etti: “Artık Hocalı için de Karabağ için de Azerbaycan egemenliği altında kalıcı barış ve huzurun vakti gelmiştir. Ermenistan’a düşen de bu huzurun tesisi ve muhafazası için barışın yanında durmaktır.”

ZENGEZUR’DA BARIŞ KORİDORU

- Zengezur Koridoru’nun açılması ile ilgili süreç de gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Savaşın egemen olduğu bir koridoru düşünmek mümkün değil” dedi ve Ermenistan’a dikkat çeken bir mesaj verdi: “Bizim temennimiz buraları barış koridoru haline getirerek, açmaktır. Gerek Zengezur gerek Laçin koridorlarını eğer barış koridoru olarak düşüneceksek kavga, gürültü olmadan bu işi çözmemiz gerekiyor. Hele hele bunlar raylı sistem olduğunu düşünürsek, Türkiye’den gelen tren Nahçıvan’dan, Ermenistan’dan geçerek Azerbaycan’a gidecek.

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ERMENİSTAN OLMAZSA İRAN

Ermenistan bu işin önünü açmazsa İran’dan geçecek. İran şu anda buna olumlu bakıyor, olumlu baktığı için de İran’dan artık Azerbaycan’a geçiş imkanı olabilecek. Kara ve demiryolu hatları ile Nahçıvan ve Azerbaycan’ın diğer bölgeleri ile doğrudan bağlantı kurmamız ilişkilerimizi daha güçlü hale getirecek. Türkiye ve Azerbaycan için bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Bu koridor açıldığında Bakü’den çıkan bir araç ya da tren doğrudan Kars’a gelebilecek. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği çok daha güçlenecek. İran’dan da bu konuda olumlu sinyaller gelmesi sevindirici.”

İRAN’DAN PEŞ PEŞE ZİYARETLER

- SEVGİLİ Okurlarım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Zengezur Koridoru için İran’dan olumlu sinyaller geliyor” sözleri önemli. Konu çok yakında Ankara’ya peşpeşe yapılacak görüşmelerde ele alınacak. İranlı kaynaklar önce İran Dışişleri Bakanı’nın hemen sonrasında, yaklaşık 40 gün içinde de İran Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye geleceğine dikkati çektiler.

İSLAM DÜNYASI TEŞKİLATLARINA REFORM ÇAĞRISI

- Değişen dünyaya tüm yapıların uyum sağlaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam Dünyası Teşkilatları için “İslam dünyası da birlik olabilmek için kardeşliğine ekilen fitne tohumlarını temizlemeli ve samimiyetle kucaklaşmalıdır. İslam dünyası birliğinin temelini oluşturan ilkeler çerçevesinde, değişen dünyaya uyum sağlamak, söz sahibi hale gelebilmek ve etkin bir güç olabilmek için reforma mecburdur. Terör, göç sorunu, iklim krizleri, İslam karşıtlığı, ırkçılık gibi meseleler ortada. Bunlara karşı ortak bir tavır geliştiremezsek İslam dünyasının etkinliğinden söz edemeyiz. Yüce kitabımıza karşı alçakça saldırılarda bile gereken şekilde yeterli tepki veremeyen İslam dünyası hangi meselede ortaklaşabilir?”

İSRAİL’LE ENERJİ İŞBİRLİĞİ: EN AKILCI ROTA TÜRKİYE

- CumhurbaşkanI Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netenyahu son olarak ABD’de bir araya gelmişti. İki ülkenin Dışişleri Bakanları Netenyahu’nun Türkiye ziyareti için çalışmaları yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekim-kasımda Netenyahu’nun Türkiye’ye gelebileceğini söyledi:

“Ondan sonra da biz iade-i ziyaretimizi yapacağız. İsrail’in enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınması konusunda arayışta olduğu da herkesin malumu. En akılcı rota ise Türkiye üzerinden bu kaynakların Avrupa’ya ulaştırılması. Bunu son görüşmemizde de ele aldık, çalışmalara başladık. Diğer taraftan sondaj çalışmaları noktasında da iş birliği fırsatları bulunuyor. Bununla ilgili teknik çalışmaların yapılması talimatlarını ilgili arkadaşlarımıza verdik. En kısa sürede gerek Türkiye’de gerek İsrail’de yapacağımız görüşmelerde rota, takvim ve sondaj alanları gibi ayrıntıları da netleştiririz.”