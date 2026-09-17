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Erdoğan’dan MYK’da ‘provokasyon’ uyarısı: Kritik bir sürece giriyoruz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Terörsüz Türkiye
Erdoğan’dan MYK’da ‘provokasyon’ uyarısı: Kritik bir sürece giriyoruz
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın, önceki gün yapılan MYK toplantısında kurmaylarını yeni dönem için “Çok kritik bir sürece giriyoruz. Kırılganlıkların olduğu bir süreç. Her şeyi provoke etmek isteyenler olacaktır, bunlara karşı daha hassas olmalısınız” diye uyardığı öğrenildi.

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ÖNCEKİ gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda, Mali ve İdari İşler Başkanlığı parti işleyişiyle ilgili bir sunum yaptı. Toplantıda, teşkilatların altyapısını güçlendirmeye yönelik yeni kararlar alınırken, bazı teşkilatlara yeni binaların yapılması da kararlaştırıldı. Ayrıca toplantının en önemli gündem maddeleri Terörsüz Türkiye süreci ve bu doğrultuda atılması planan Meclis çalışmaları ile yeni anayasa çalışmaları oldu. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda kurmaylarıyla Terörsüz Türkiye süreci ve Meclis çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yaparken, dikkat çeken uyarılarda bulundu. Erdoğan, bu yılki Meclis çalışmalarının yoğunluğuna ve partinin belirleyici rolüne vurgu yaparak “Çok kritik bir sürece giriyoruz. Kırılganlıkların olduğu bir süreç. Bu nedenle gayretiniz de hassasiyetiniz de önemli olacak. Her şeyi provoke etmek isteyenler olacaktır, bunlara karşı daha hassas olmalısınız” dedi.

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ABD’YE YAPACAĞI ZİYARET

Terörsüz Türkiye sürecinin de masaya yatırıldığı toplantıda örgütün silah bırakma sürecinde geldiği son durum da gündeme geldi. Terörsüz Türkiye sürecinin gayet iyi gittiğini söyleyen Erdoğan’ın, “Ancak hassas olunması gerekiyor. Kontrolü elimizden bırakmamız gerekiyor” değerlendirmelerini yaptığı öğrenildi. Toplantının bir diğer başlığı da Erdoğan’ın 21-24 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı için gideceği ABD ziyareti oldu. Pazar günü ABD’ye hareket edecek olan Erdoğan, ABD ziyaretinin önemini kurmaylarına anlatırken, “İlk gün konuşma yapacağım. İkili görüşmeler gerçekleştireceğim” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la da bir görüşme yapması bekleniyor.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#AK Parti#Terörsüz Türkiye

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