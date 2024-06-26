Erdoğan’dan MYK’da önemli mesajlar: Maliyeti fazla olan gidecek

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KİBİRLE GELEN ZARAR

Erdoğan toplantıda kongrelerin normal rutininde yapılacağını ifade ederek, “Kızılcahamam’da istişare toplantısında biz ekonomik şikayetlerin yanı sıra, hem kibir hem de dar kadro anlayışının bize zarar verdiğini gördük. Bu yüzden maliyeti faydasından fazla olanlarla yolları ayıracağız” dedi.

AK Parti MYK toplantısında Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan ve Afyon’un il başkanları değiştirildi.

ÖZEL’E: AYNI ANDA İDARE EDİYOR

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’e “Talep onlardan geldi, biz de nazikçe kabul ettik. Bizim iade-i ziyaretimizden sonra (Özgür Özel) hemen İstanbul’a gidip ilgili belediye başkanının yanında çok çirkin, nezaketsiz, nahoş bir şekilde Cumhur İttifakı için ‘suç ortağı’ ifadesini kullandı. Güya böyle yaparak herkesi aynı anda idare ediyor. Bizim iyi niyetle başlattığımız bu süreci ne yazık ki suiistimal ettiler” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan’ın, parti kurmaylarına, “Cumhur İttifakı’nın ne şartlarda kurulduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu konuda çok hassas ve dikkatli olacağız. Birileri öyle istiyor diye bu ittifakı yıpratabilecek her şeyden uzak duracağız” dediği öğrenildi.

‘UYUTMA’YA İTİRAZ

Öte yandan sokak hayvanlarıyla ilgili getirilmesi planlanan düzenlemeyle ilgili MYK üyelerinin bazılarının ötanazi konusunda itirazlarda bulunduğu, Erdoğan’ın konuyla ilgili yorum yapmadığı ancak önerileri not aldığı belirtildi.