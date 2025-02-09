Erdoğan’dan MYK üyeleriyle veda toplantısı... Seçim ekibini oluşturacak

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AK Parti’de gençlik ve kadın kolları kongrelerinin ardından önceki gün yapılan İstanbul kongresiyle beraber 23 Şubat’ta gerçekleşecek 8. Olağan Büyük Kongre süreci tamamlanmış oldu. Bu kapsamda partide Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak olan büyük kongre için hazırlıklar sürüyor.

ASYA ZİYARETİNE ÇIKACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Malezya, Endonezya ve Pakistan’ı kapsayan bir Asya ziyareti yapacak. 13 Şubat’a kadar sürecek olan Asya ziyaretinin ardından Erdoğan’ın bir süre programlarına ara vererek büyük kongre için çalışacağı öğrenildi. AK Parti’de büyük değişime 14 gün kalırken, gözler de Asya ziyaretinin ardından yapacağı bu çalışmaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine’den Meclis grubuna, parti yönetiminden teşkilata kadar yapacağı değişimle seçim ekibini oluşturarak yeni yol haritasını çizeceğine vurgu yapılıyor. Bu kapsamda da A Takımı olan MYK’da birçok genel başkan yardımcısını değiştirebileceği, yerlerine ise güçlü siyasi söylemleriyle ön plana çıkan ve yeni parti politikası üretmede daha etkili ve aktif görev alabilecek isimlere görev verebileceği aktarılıyor.

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BAZI İSİMLER DİNLENDİRİLECEK

Erdoğan’ın milletvekili olan bazı genel başkan yardımcılarını Meclis’te görevlendireceği de konuşulanlar arasında... Partide bir süredir görev yapan bazı güçlü isimlerin ise dinlendirilebileceği ifade ediliyor. Bununla beraber, aynı süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine’de de bazı değişiklikler yapacağı belirtiliyor. Böylelikle, Erdoğan 8. Olağan Büyük Kongre ile beraber hem AK Parti’de hem de Kabine’de yapacağı değişikliklerle yeni dönem hazırlıklarını tamamlamış olacak.

SIK SIK DEĞİŞİM MESAJI VERMİŞTİ

İl kongrelerini yakından takip eden ve son olarak önceki gün AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarında büyük kongre için sık sık değişim ve yenilenme mesajları vermişti.

AK PARTİ İSTANBUL’DA GÖREV DEĞİŞİMİ

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın başına geçen Abdullah Özdemir, dün devir-teslim töreniyle görevini Osman Nuri Kabaktepe’den teslim aldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önceki gün gerçekleşen kongreyle, İstanbul AK Parti İstanbul İl Teşkilatı’nın başına geçen Özdemir “A Takımı” olan yürütme kurulu üyelerini de belirledi. Özdemir, yeni yönetimle ilk toplantısını bugün yaparak yeni yol haritasını masaya yatıracak. Özdemir, duygularını şöyle aktardı: “Hepimiz için hayırlara vesile olsun. Niyeti halis olanların akıbeti de hayır olsun. İnşallah yeni döneme güzel bir başlangıç yaptık.”

‘A TAKIMI’NI SEÇTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in 3’ü kadın olmak üzere toplam 15 kişilik A Takımı şu isimlerden oluşuyor: Gıyasettin Gergin (İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı), Muhammet Abdulhalim Aksu (İl Teşkilat Başkanı), Muhammet Talha Kor (İl Seçim İşleri Başkanı), Abdullah Arıdoru (İl Tanıtım Medya Başkanı), Fatih Tuna (İl Dış İlişkiler Başkanı) Yusuf Aslan (İl Sosyal Politikalar Başkanı), Ömer Lütfi Arı (İl Yerel Yönetimler Başkanı), Mehmet Küçük (İl Ekonomi İşleri Başkanı), M. Emin Özkaya (İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı), Muammer Birdal (İl İnsan Hakları Başkanı), Burak Şükrü Umur (İl Mali ve İdari İşler Başkanı), Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu (İl Çevre Şehir ve Kültür Başkanı), Fadima Zehra Şener (İl Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı), Yasir Çelik (İl Araştırma ve Geliştirme Başkanı), Rabiya Kazak Aci (İl Sekreteri).