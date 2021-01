Erdoğan'dan muhalefete: Bu ülkede tatlı su demokratları var

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün, AK Parti’nin Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş il kongrelerine Vahdettin Köşkü’nden video konferansla bağlandı. Erdoğan kongrelerdeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

AK PARTİ’YE 1 MİLYON YENİ ÜYE

“Hepimizin hayatında sınırlamalara yol açan salgına rağmen AK Parti teşkilatlarının geçtiğimiz yılı 1 milyon yeni üyeyle kapatmış olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. AK Parti milletin kurduğu, bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir. AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısını çalan bir parti olmadı. Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Demokratlıkları zoru görene kadardır. Bu ülkede bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Onların da yüzleri seçimden seçime görünür. Biz şartlar ne olursa olsun milli iradeye bağlılığımızı, milletimize olan hizmetkârlığımızı sürdüren bir kadroyuz. Partimiz, kapatma dahil pek çok tehditle yüzleşirken de vesayetin cenderesinde mücadele derken de darbecilere karşı direnirken de hep bu anlayışla hareket ettik.

SON NEFESİMİZE KADAR

Önümüze hangi engeller çıkarılırsa çıkarılsın, milli iradeyi üstün kılma mücadelemizden taviz vermediğimiz gibi başlattığımız yatırımları, projeleri, icraatları da en küçük kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık. Milletimize her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların kat be kat üstünde hizmetler getirerek bu mücadeleyi yürüttük. Bu sayede 81 vilayetimizin tamamında eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan toplu konuta; her alanda yüzümüzü ağartan hizmetlere imza attık. Ülkemizin bugünkü fiziki çehresinin sembolü olan eserlerin önemli bir bölümünü biz inşa ettik. İnşallah son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

GEREKEN REFORMLARI YÜRÜTÜYORUZ

Geçtiğimiz yılı dünyayla birlikte salgının yol açtığı sıkıntıların gölgesinde tamamladık. Sağlık altyapımızın gücü ve aldığımız tedbirler sayesinde bu sıkıntılı dönemi en az kayıpla tamamlamanın gayreti içinde olduk. Milletimizin her bir ferdine daima yanında olduğumuzu gösterecek pek çok programı hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için ne gerekiyorsa yaptık. Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz.”

56 GÜNDÜR SESSİZ

CHP’nin başındaki zat, partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına tam 56 gündür sessiz. Niye konuşmuyor? Neden bütün bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmıyor. Şahsımıza ve partimize yönelik saldırıların artmasının gerisindeki sebeplerden biri de işte ayyuka çıkan bu kokuşmuşluğu gizleme gayretidir. Ama biz bu saldırıların önünü, milletimize doğruları anlatarak sahada kesmezsek, sonuçta işin nereye varacağını bilemeyiz. Unutmayınız, mermeri delen damlaların gücü değil, sürekliliğidir. Karşımızdakiler, milletimize sürekli yalan, iftira ve çarpıtmalarla giderken, biz parti binalarında oturur, sadece kendi işimize, gücümüze bakarsak o mermer delinir. Halbuki bizim milletimiz ile paylaşacak çok şeyimiz bulunuyor.

TARİH HÜKMÜNÜ VERİYOR

DOĞU Akdeniz’den Karabağ meselesine kadar kritik meselelerde ortaya koyduğumuz güçlü irade sayesinde bu konudaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Türkiye’nin küresel ve bölgesel gücü yükseldikçe ülkemize yönelik saldırıların arttığı da bir gerçektir. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Çünkü Türkiye, yaptığı hamlelerle zulüm ve sömürü üzerine kurulu asırlık bir düzeni kökünden sarsıyor. Artık bölgemizde başka coğrafyalarda masa başında çizilen haritalar hayata geçirilemiyor. Artık bölgemizde kapalı kapılar ardında yapılan planlar masumların kanı pahasına uygulanamıyor. Artık bölgemizde tabii kaynakların kolayca yağmalanması için rahatça iç savaşlar çıkartılamıyor. Terör olayları körüklenemiyor. Artık bölgemizde küçük çekişmeler kangren haline dönüştürülerek, ülkeler cendereye alınamıyor. Bu düzeni bozan bir ülkenin hedef tahtasına oturtulmaması mümkün mü? Türkiye’nin aleyhinde yürütülen kampanyalarda kullanılan malzemelere bir bakın. Hepsinin gerisinde işte bu sancıyı göreceksiniz. Ama hamdolsun, kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın tarih kendi hükmünü veriyor. Bize demokrasi üzerinden eleştiri yöneltenler, kuyrukları sıkıştığında demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan çekinmiyorlar. Çünkü bunlar için demokrasi, kendi çıkarlarına hizmet ettiği sürece yücedir. Çıkarlarına zarar verdiği anda ise derhal gözden çıkarılabilecek bir yüktür. Aynı şekilde bizi insan hakları, özgürlükler konusunda eleştirenler, en küçük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında dünyanın en faşist uygulamalarına yöneliyorlar. Çünkü bunların hak ve özgürlük anlayışlarının sınırları, kendi refah ve konforlarının tehdit edildiği yerde biter. Fikir ve ifade özgürlüğünün en büyük savunucusu görünürler, ama işin ucu kendilerine dokunduğunda, yasakçılıkta sınır tanımazlar.

KORONA ÖNLEMLİ KONGRE

AK Parti’nin dün 9 ilde yaptığı kongrelere koronavirüs önlemleri damga vurdu. Salonlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına önem gösterildi. Coşkunun hâkim olduğu kongrelerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın online bağlantısı partililer tarafından ilgiyle izlendi.