Erdoğan’dan Muğla mesajları: Hiçbir şehri ve insanımızı dışlamadık

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından Muğla Menteşe Atatürk Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ederken özetle şunları söyledi: “Bizim gönlümüz Muğla’dan hiç ayrılmadı. Bunun için de hamdolsun Muğla’ya yapılan her hizmette mührümüz var, damgamız var. Fırsat buldukça Marmaris’teki devlet misafirhanesinde birkaç gün dinlenmeye çalışan bir kardeşiniz sıfatıyla kendimi fahri Muğlalı olarak da görüyorum. Bu vesileyle, geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 34.5 ve milletvekilliğinde aldığımız yüzde 32 oy oranı için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum.

ESER SİYASETİ

Ama biliyorum ki bu oy oranları Muğla’yla aramızdaki sevginin derinliğini göstermekten çok uzaktır. Hep söylediğimiz gibi, biz bugüne kadar sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin asırlık ihmallerin sonucu olan altyapı eksiklerini gidermek için çalıştık. Milletimizin anasından emdiği ak süt kadar helali olan hak ve özgürlüklerini geliştirmenin mücadelesini verdik. Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın meyvesini de ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüterek, insanımızın özgüvenini arttırarak aldık.

Haberin Devamı

81 İLİ KUCAKLADIK

Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız sürecinde ne şahsen, ne hükümet uygulamalarıyla, ne parti politikalarıyla hiç kimseyi, hiçbir zaman ötekileştirmedik. Her kökenden, her meşrepten, her kesimden vatandaşımızın tamamını kucakladık, tamamına hizmet ettik. Muğla Yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini de biz ortadan kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin hakkını da biz savunduk. Karadeniz’in, Akdeniz’in geçit vermez dağlarına hangi yatırımları yaptıysak, Ege’nin, Doğu Anadolu’nun, Güneydoğu Anadolu’nun her karışına da aynı yatırımları biz götürdük. Biz bu ülkeyi 81 vilayetinin tamamıyla kucakladık.

ASIRLIK FARK GÖRECEKSİNİZ

Şöyle bir çeyrek asır öncesinin Muğla’sını gözlerinizin önüne getirin, yanına da bugünkü Muğla’yı koyun. Arada adeta asırlık fark göreceksiniz. Ne diyor o Muğla türküsünde, ‘Ekinler ırak oldu, yakınlar ırak oldu. Yarim gitti gelmedi, kalbime merak oldu.’ Evet, Muğla’nın taşı sıksa suyunu çıkartacak delikanlıları eskiden geçimlerini sağlamak için gurbete giderdi. Aynı Muğla şimdi bırakın Türkiye’yi, dünyanın göz bebeği, dünyanın çekim merkezi haline gelmiş bir şehre dönüşüyor.

Haberin Devamı

HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL

Buna rağmen Muğla hak ettiği yerde değildir. Muğla’nın potansiyelini tam anlamıyla kullanmasının önündeki en büyük engel ise bu şehrin büyükşehir belediyesini 25 yıldır yöneten zihniyettir. Kendisi şehir için hiçbir şey üretmeyip Muğla’yı köy görünümünde tutanlar, bakanlıklarımızın ve girişimcilerimizin hayata geçirmek istediği projeleri engellemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Öyle ki, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin idari tasarrufla veya yargı yoluyla engellediği projeleri üst üste koysanız, bir Muğla daha çıkar. Şayet bugün Muğla turizmde ve tarımda Antalya’nın gerisinde kalmışsa tek sebebi işte bu zihniyettir ve onun Atatürk’ün arkasına saklanan kifayetsiz temsilcileridir.”

Haberin Devamı

ENFLASYON SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından Muğla’da düzenlenen mitingin ardından Marmaris’te ‘Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması’na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz. Turizmde 2023 yılına rekor ziyaretçi sayısı ve geliriyle kapattık. Bu sene hedefimiz, 60 milyon turist sayısı ve 60 milyar dolar turizm geliri. İhracatta yakaladığımız ivme hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıl 256 milyar dolarla tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştık. Ocak ve Şubat ihracat rakamlarımız da oldukça iyi geldi. Şubat ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13.6 artarak 21 milyar doları aştı. Şubat ayında 12 aylık ihracat rakamımız ise yüzde 1.6 artışla 259 milyar doları buldu. Büyüme tarafında da olumlu tablo devam ediyor. Geçtiğimiz sene yüzde 4,5 büyüme oranıyla Avrupa Birliği ülkeleri içinde ilk sırada yer aldık. Milli gelirimiz 1 trilyon dolar sınırını geçerek tarihimizde ilk kez 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. Böylece çok kritik bir psikolojik eşiği daha aşmayı başardık.

Haberin Devamı

Enflasyon ve hayat pahalılığı meselesi tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan en önemli husustur. Dış dinamikler ve genel ekonomik gelişmelerle birlikte fırsatçılıktan ve tamahkarlıktan da kaynaklanan bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir. Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz ve atacağız.

Geçen sene yaşadığımız deprem felaketine ve bölgemizde patlak veren çatışmalara rağmen hamdolsun hedeflerimizden kopmadık. Bölgemizde çatışmalar durulup istikrar arttıkça inşallah daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Kovid-19 salgınıyla başlayan, bölgesel çatışmaların olumsuz etkileriyle derinleşen enflasyon hususunda vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların hepsinin farkındayız.

Haberin Devamı

AYDIN HOCA KARARLILIĞIMIZI GÖSTERİYOR

Mitingde Aydın Ayaydın’la birlikte halkı selamlayan Erdoğan şöyle konuştu: “Biliyorsunuz bu seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Aydın Hocamızı aday gösterdik. Kendisi ülkemizin akademide, bürokraside, siyasette, tecrübeli, en saygın, en çözüm odaklı isimleri arasında yer alan bir hocamızdır. Sadece bu tercih bile şehrimizi hak ettiği eserlere ve hizmetlere kavuşturma konusundaki kararlılığımızın ifadesidir. Muğlamızın diğer alanlarla birlikte belediyecilikte de Türkiye Yüzyılı vizyonumuza uygun adımlarla ilerlemesini istiyoruz. Biz bu konuda kararlıyız.”

KÖRFEZE 2 GEMİ GÖNDERDİK

Erdoğan, “Fethiye ve Marmaris Körfezi’nin balçıktan temizlenmesi için gönderdiğimiz 2 adet tarama ve dip temizleme gemisi dün itibarıyla bölgeye ulaştı” dedi: “Gemilerimiz tarama çalışmalarına inşallah bu hafta başlıyor. Tarım ve ormanda 8 baraj, 7 içme suyu tesisi, 20 sulama tesisi, 1 arazi toplulaştırma projesi, 70’i taşkın koruma tesisi, 8 gölet ve 10 hidroelektrik santrali kazandırdık. İnşa ettiğimiz tesislerle Muğla’nın içme suyunu garanti altına aldık.”

ŞERİF’E TEBRİK VE TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla’daki programlarının ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek yeniden Başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti. Erdoğan, görüşmede Pakistan’da gerçekleşen terör saldırılarını da kınadığını ifade etti ve Pakistan halkına taziye dileklerini iletti.

Öte yandan Erdoğan, Muğla’da Uluslararası Otomobil Federasyonu (FİA) Başkanı Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem’le da bir görüşme gerçekeştirdi.