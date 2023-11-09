Erdoğan’dan MKYK’da seçim startı

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ÜST AKIL BİR ARAYA GETİRİR

- Edinilen bilgiye göre Erdoğan, CHP’deki değişimle ilgili, “Üst akıl nasıl 6 lideri bir araya getirdiyse bunları da bir araya getirecektir. Biz ona göre çalışmamızı yapacağız. Yine ittifak yapacaklardır” dedi.

TANIDIK İSİMLER YANITI

- Erdoğan, bazı MKYK üyelerinin teşkilatlarda tanıdık isimlerin belediye başkan adaylığı için isimlerinin verildiğine ilişkin söylemlerine yönelik de “Bunlara dikkat edilecek. Öyle bir şey söz konusu değil. Zaten sistemimiz de buna uygun değil” değerlendirmesini yaptı.

BAŞVURU ÜCRETİ 50 BİN TL

- Toplantıda, AK Parti’de belediye başkanlığı adaylığı için başvuru ücretlerinde değişikliğe gidildi. İlk aşamada, büyükşehir belediye başkan aday adaylarından 20 bin TL, il belediye başkan aday adaylarından 15 bin TL, ilçe belediye başkan aday adaylarından ise 10 bin TL müracaat ücreti alınması planlanmıştı. Ancak bu rakam büyükşehir belediye başkan adaylarında 50 bin TL, il belediye başkan adaylarında 30 bin TL, ilçe belediye başkan adaylarında 20 bin TL, belde belediyelerinde 10 bin TL, Büyükşehir meclis üyesinde 10 bin TL, il genel meclis üyesinde ise 5 bin TL olarak güncellendi. Kadın adaylardan bu ücretlerin yarısının, engelli adaylardan ise dörtte birinin alınacağı belirtiliyor.

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3 DÖNEM KURALI GÜNDEMDE

- Toplantıda, belediye başkanlarının mevcut durumlarıyla ilgili nasıl hareket edileceği de belirlendi. Buna göre, mevcut belediye başkanları istifa ettirilmeyecek ve başvuru alınmayacak. Toplantıda ayrıca, belediye başkanlarında 3 dönem kuralının uygulanmasının ağırlık kazandığı öğrenildi.

ADAY İLANLARI 24 KASIM’DA

- Toplantıya sunulan taslak takvime göre, 9-17 Kasım arası yapılacak olan müracaatlar online olarak alınacak. 19 Kasım’da teşkilatta temayül yoklaması başlanacak. 20 Kasım’da belediye başkan adaylarının belirlenmesine ve 24 Kasım’dan itibaren de belediye başkan adayları ilan edilmeye başlanılacak. Yine, 3 Aralık’a kadar meclis üyeliklerinin başvuruları devam edecek.

‘ŞİMŞEK’E KARIŞMIYORUM’

- Toplantıda bir MKYK üyesi, narenciyede son 30 yılın en çok hasadının olduğunu, ancak maliyetlerin çok yükseldiğini ve destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mehmet Bey nerede? Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor” diyerek sözü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bıraktı. Mehmet Şimşek de narenciye konusunda üreticiye uzun yıllardır destek verildiğini ifade ederek, “Yine elimizden geleni yapacağız ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı” dediği öğrenildi.

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FİDAN’DAN GAZZE SUNUMU

- MKYK’da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili yürütülen diplomasi atağını yaptığı sunumda anlattı. Edinilen bilgilere göre, sunumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze için yeni bir diplomatik atağını başlatması konusunda adımlar atacağı belirtildi. Bu konuda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü katılacağı İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısından çıkan sonuca göre yeni bir yol haritasının çizileceği aktarıldı. Ayrıca, İsrail’in savaş suçlusu ilan edilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açılmasına yönelik çalışma yapıldığı kaydedildi.