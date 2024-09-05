Erdoğan’dan MKYK’da önemli mesajlar: Üç kadın askerin birinciliği en güzel cevap

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AK Parti’de beklenen değişim ve kongre sürecinin başlayacağı MKYK toplantısı önceki gün yaklaşık 2.5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in yaptığı sunuma göre kongre takvimi dün itibarıyla başladı. Ocak ve mart arasında büyükşehir ve il kongrelerinin, 90 günde bütün ilçelerin, 79 günde ise tüm il kongrelerinin bitirileceği belirtildi.

E-TEŞKİLAT TARTIŞMASI

Partinin yeni teşkilatlanma modeli olan e-teşkilat ile ilgili modellenmenin de yer aldığı sunumda, özellikle fiili olarak parti çalışmalarına katılamayan gençlerin dijital ağlar üzerinden parti politikalarına destek olabileceği anlatıldı. Ancak bazı MKYK üyeleri böyle bir yapılanmanın tüzükte yeri olmadığını belirtirken, bazı MKYK üyeleri ise karşı çıktı. Yine bazı parti yöneticilerinin nüfusu çok olan ilçelerde tek bir il başkanının çalışmasının zor olabileceği, bu nedenle e-teşkilatın bir alternatif haline gelebileceğini ve yeni döneme ayak uydurulması gerektiğini söylediği öğrenildi.

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AK Parti’de yeni dönemde birçok il başkanının değişebileceği ve partinin kongre sürecine teşkilatta yenilenerek gideceği değerlendirildi.





KIZLAR ANADOLU’YU YANSITIYOR

TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarından 3 kadının birinci olmasına ilişkin Erdoğan, “3 kız birinci oldu, bu ilk kez oluyor. Normalde AK Parti zamanında kadınlar eve kapatıldı diyenlere de iyi bir cevap. Kızlar Anadolu’yu yansıtıyor. Sohbet de ettim, hatta birinin adı İkra” dedi. (İkra’nın Arapça anlamı ‘oku’, aynı zamanda Hz. Muhammed’e inen ilk vahiyin de adı.)

ÖZGÜR ÖZEL’E TEPKİ

CHP Lideri Özel’in, Dilruba Kayserilioğlu’nu protokolde ağırlamasına da tepki gösteren Erdoğan, “İzmir’deki küfürbazı baş köşeye oturtmaları niyetlerini belli ediyor. Kendi içlerindeki savaşlara düşmüş durumdalar.”