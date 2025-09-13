Erdoğan’dan MKYK’da değerlendirmeler: Terörsüz Türkiye süreci ilerliyor

Haberin Devamı

Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan MKYK toplantısı 2 saat sürdü. Toplantının en önemli gündem başlıkları İsrail’in Katar’da Hamas’ın müzakere heyetine saldırısı, CHP’deki tartışmalar ve Terörsüz Türkiye süreci oldu. Edinilen bilgilere göre, toplantıda, yolsuzluk iddiasıyla başlatılan operasyonların sonucunda siyasete güvenin azaldığı yönünde değerlendirmeler yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların hırsızlıkları açığa çıktı. Milletimizin zamanla yargıya ve siyasete güveni daha da artacak. Buradaki temizlenmeyle beraber siyasette de bir temizlenme oluyor” yorumu yaptı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN HAMİSİ

Terörsüz Türkiye sürecinin de gündeme geldiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Süreç ilerliyor. Terörsüz Türkiye’nin hamisi Cumhur İttifakı’dır. İttifak ortağımız ile aramıza fitne sokmaya çalışıyorlar ama izin vermiyoruz” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

İsrail’in Katar’da Hamas’ın müzakere heyetine yönelik saldırısıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Katar’daki hain saldırı, bizim Çelik Kubbe’de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi. İsrail’in bölgedeki agresifliği arttı” dediği belirtildi.

4+4 EĞİTİM TARTIŞMASI

En önemli başlıklardan biri de 12 yıllık zorunlu eğitim tartışmaları oldu. Edinilen bilgilere göre, birçok MKYK üyesi 12 yıllık zorunlu eğitimin kaldırılması gerektiğini, mesleğe geçişte sorunların yaşandığını ve usta-çırak yetiştirme konusunda zorlanıldığını ifade etti. 4+4+4’lük bir eğitim sistemi yerine 4+4’lük eğitim sisteminin getirilebileceği gündeme geldi. 12 yıllık zorunlu eğitime AK Parti hükümetleri döneminde geçildiği, bu nedenle yapılacak değişikliğin geri adım atılıyor olarak algılanabileceğine yönelik bazı tartışmalar yapılırken, bazı MKYK üyelerinin, “O zamanın şartlarında o kadar yapabildik. Dolayısıyla meslek kazandırmaya yönelik bir eğitim modelini millet ve iş dünyası anlayışla karşılayacaktır” yorumunu yaptığı aktarıldı.

OKULDA SOSYAL MEDYA

Öğretmenlerin sosyal medya kullanımı da toplantının bir diğer başlığı oldu. Bir MKYK üyesi, öğretmenlerin sosyal medya kullanımıyla ilgili yeni bir sınırlama getirilip getirilmeyeceğini sordu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “Geçen sene kanuna koydurduk. 4 tane bağlayıcı neden var. Bunların şu anda yeterli olduğunu düşünüyoruz” yanıtını verdiği öğrenildi. Kıyafet düzenlemesi olacak mı sorusu üzerine ise Bakan Tekin “Belli kıyafetler öneriyoruz” dedi.

ERDOĞAN: HANIM BENİ ORAYA SOKMAZ

MKYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu arasında gülümseten bir diyalog gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın memleketi olan Siirt-Pervari yolunun son durumunu Bakan Uraloğlu’na sordu. Bakan Uraloğlu, “3 yıla efendim” deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3 mü? Hanım beni oraya sokmaz” diye espri yaptı. Bunun üzerine Bakan Uraloğlu, “2 olsun o zaman efendim” diye cevap verince Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz daha konuşursam 1 olur mu?” dedi. Bunun üzerine Bakan Uraloğlu, “Efendim çok zor olur” deyince salonda eğlenceli anlar yaşandı.