Erdoğan’dan Millet İttifakı’na: 7 oyunculu kumar masası

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Pendik’te yapımı tamamlanmış, aralarında Pendik Yeni Nesil Yaşam Merkezi ve Gençlik Kampı gibi tesislerin de yer aldığı 168 eserin toplu açılış töreninde özetle şunları söyledi: “Buradan, afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı savunan Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz. Buradan, bir damla suya, bir kuru ekmeğe muhtaç bir şekilde ramazanı geçiren Yemenli kardeşlerimize dua ediyoruz. Her türlü ayrımcılığa ve baskıya rağmen inançlarına sahip çıkan gurbetçilerimize dua ediyorum.

SECCADE GÖNDERMESİ

(Tören alanında vatandaşların seccade açması üzerine) Sevgili kızlarımız siz kıblenizi biliyorsunuz. Ama kıbleyi bilmeyenler tabii ki seccadeye ayakkabıyla basar. Ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs’ta siz bildireceksiniz. Kardeşlerim, bizim derdimiz var, derdimiz. Biz dertliyiz. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki inşallah 14 Mayıs’ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir.

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YAPARSA AK PARTİ YAPAR

Şu muhteşem katılım, buraya gelene kadar caddenin sağında solundaki vatandaşlarımın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Sordum emniyete dedim ki, ‘Bugünkü bu törende katılım ne?’ Aldığım cevap şu. 50 bin. Yürüyoruz, ‘Yürüyecek bu millet arkandan’ diyorlar. Biz evelallah milletimizden aldığımız güçle kardeşlerim eğitimde, sağlıkta adalette, emniyette, ulaşımda, tarımda, dış politikada dünyaya mesajımızı verdik mi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığımız konuşmalarla dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam Birleşmiş Milletler’in karşısına Türkevi’ni diktik mi? Kaç kat biliyor musunuz? 32 kat oraya Türkevi’ni diktik. Öyle bu iş lafla olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat icraat. ‘Yaparsa AK Parti yapar’ dendi, yaptık.

HEP KAVGA HEP ÇEKİŞME

Diğer tarafta biliyorsunuz yedi oyunculu bir kumar masası var. Peki, kumar masasının gündeminde ne var? Onların gündeminde sadece kavga var. Çekişme var. Didişme var. Altlarına birer kırmızı plakalı araç çekme derdi var. Şimdi hazır mısınız? Coşkulu musunuz? Pendik’ten tüm İstanbul duymalı. Yarın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yarın inşallah burada, Tuzla’da uçak gemimizi silahlı kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Ve bu uçak gemimizin teslim töreninde inşallah İHA’larımız, SİHA’larımız ona iniş yapacaklar. Yarın oradayız. Artık Türkiye’nin Uçak gemisi de var.”

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‘BAY BAY KEMAL’

Cumhurbaşkanı tören alanında açılan bir pankartı okudu ve söyle konuştu: “Bak bak bak neler yazmışlar oraya. ‘Bay bay Kemal, iyi adam, hoş adam, dağarcığı boş adam batırır bu ülkeyi bir kadın, 5 adam.’ Pendik Güneysulular. Bunlar benim hemşehrimdir.”

2 MAHALLEYE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ

“Bugün sizlerle mutlu bir haberi paylaşmak istiyoruz. Orta ve Dumlupınar mahalleleri kentsel dönüşüm projesini 142 bin 600 metrekare alanda hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda bin 316 hak sahibi vatandaşımızla anlaştık. Rızalarını aldık. İnşallah iki etapta toplam bin 747 konut ve 281 dükkândan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız. Şimdiden hak sahibi Pendikli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”