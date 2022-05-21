Erdoğan’dan Miçotakis’e tepki: Üçüncü kişi karışmasın demişti, gitti ABD’de konuştu

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre; Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MYK toplantısında, Miçotakis’in ABD Kongresi’nde yaptığı konuşma gündeme geldi. Erdoğan’ın, “Yunanistan’la stratejik işbirliği görüşmeleri yapabilirdik ama son açıklamalarından sonra onu da değerlendirmemiz gerekir. Miçotakis ‘Üçüncü kişileri bu işin içine sokmayalım’ dedi, gitti, ABD ile bu konuyu konuştu. Stratejik işbirliği ve ortaklık meselesini mutlaka gözden geçirmemiz gerekiyor”diye tepki gösterdiği öğrenildi.

CEZAEVLERİNDE COVID İZNİ

Toplantıda ayrıca cezaevlerinde bu ay sonu süresi dolacak COVID izinleri de gündeme geldi. Daha önce ilgili kurullar izinlerin uzatılmaması yönünde karar almıştı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de “İzinler 31.05.2022 tarihinde sona erecektir” diye açıklama yapmıştı. Ancak vatandaşın izinlerin uzatılması yönündeki yoğun talebi nedeniyle konu MYK toplantısında ele alındı. Kurmaylar izinlerin uzatılması konusunda kendilerine çok sayıda talep geldiğini Erdoğan’a anlattı. Bunun üzerine toplantıdan izinlerin uzaması yönünde karar çıktığı öğrenildi. Konu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde bir kez daha değerlendirildikten sonra karar açıklanacak.

