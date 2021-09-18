Erdoğan’dan Mersin’de seçim mesajı: 'Her eleştiriye anında cevap vereceğiz'

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84 MİLYONA ULAŞIYORUZ

“Gençlerimizle bir araya gelerek onların coşkusuna, dinamizmine ortak olduk. Sıcak demedik, yağmur demedik, uzak demedik, milletimizle kucaklaşmak için tüm şartları zorladık. Muhalefet genel başkanları evlerinin odaları arasında dolaşırken biz doğudan batıya kuzeyden güneye tüm Türkiye’yi geziyoruz. Muhalefet sadece belli illere, toplumun belli kesimlerine hapsolmuşken biz tüm renkleriyle 84 milyonun tamamına ulaşıyoruz. Onların gündeminde iftira var. Yalan terörü var. Onların gündeminde yıkım var, engellemek var, takoz olmak var, Türkiye’yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var.

NEFRET SİYASETİ

Onların gündeminde yasak, ötekileştirme, sessiz çoğunluğun sesini yine kısmak var. Onların gündeminde milletimizin değerlerini aşağılamak, milletimizin demokratik kazanımlarını gasp etmek, ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, nefret siyasetiyle insanımızı kutuplaştırmak var. Elinde çekiçten başka bir şey bulunmayan bütün sorunları çivi olarak görürmüş. Bunların da yalandan, slogandan, tahrikten, tahkirden başka siyaset vizyonları yok.

SULAR AKMIYOR

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Nasip olursa pazar günü ABD’deyiz. Pazartesi günü New York’ta BM’nin tam karşısında 36 katlı Türk Evi’nin açılışını da yapacağız. Nitekim son günlerde yaşananlar, muhalefetin Türkiye’nin refahı gibi bir derdi olmadığını göstermiştir. Edepsiz söz ve eylemlerden sahnelenen çirkinliklere kadar muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük.

Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp toplamadan şehir içi ulaşımına hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatabız. Çok daha vahimi muhalefetin bu acı gerçeklerle yüzleşmek kendilerini sineye çekmek yerine sağa sola saldırarak suçlarını örtme çabasındalar.

AŞKINAN ÇALIŞAN...

Elbette her insan hata da yapar, yanlışa da düşer ama insanı diğer varlıklardan ayıran akıl ve vicdandır. İnsan, aklını kullanarak yanlışı doğrudan, iyiyi kötüden, zulmü adaletten ayırma kabiliyetiyle donatılmıştır. Hatasını kabul etmek yanlışı varsa düzeltmek, her bireyin yapması gereken asgari görevidir. Ama karşımızdakilerde ne böyle bir der, hassasiyet, ne de hatalarıyla yüzleşecek bir erdem görüyoruz. Onları bitmek tükenmez kavgalarıyla baş başa bırakıp biz işimize bakıyoruz. Onlar anlasa da anlamasa da biz Türkiye’yi büyütmeye, insanımızın huzurunu artırmaya çalışıyoruz. Biz merhum Neşet Ertaş gibi ‘Aşkınan çalışan yorulmaz’ diyoruz. İnsanımızın içten söylediği ‘Allah razı olsun’ ifadesi dünyadaki tüm makamlara değişilmez.”

2023 TARİHİ ÖNEMDE

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“2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemli bir yol olacaktır. Sevgili gençler, cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023’te inşallah Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini de gerçekleştireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023’te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz.

İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Bunun için şimdiden planlı, programlı, aktif bir şekilde çalışmaya başlamalı, önümüzdeki süreyi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Reformları doğru bir şekilde anlatmalıyız. Sadece geçmişteki başarılarımızı değil, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da milletimizle paylaşmalıyız. Biz diğerleri lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz.

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HER ELEŞTİRİYE ANINDA CEVAP VERECEĞİZ

Her eleştiriye anında cevap vereceğiz, her karalamaya anında karşılık vereceğiz. Muhalefetin yalan terörünün üstesinden hakikatin güneşiyle geleceğiz. Ağır başlılıktan, vakardan, suhuletten, kardeşlikten taviz vermeden bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle Türkiye için daha büyük hedeflere de birlikte ulaşacağız. Sizlerden önümüzdeki dönemde çok daha aktif, çok daha azimli olmanızı istiyorum.”

Z KUŞAĞI, Y KUŞAĞI BURADA

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“Gençler Allahıma hamd ediyorum, sizler gibi yol arkadaşları bana lütfettiği için. Birileri diyor ki ‘Z kuşağı, Y kuşağı muhalefetin yanında’. Burada, burada... A’dan Z’ye bütün kuşaklar burada. Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve özgüveni hiçbir makama, hiçbir koltuğa değişmeyiz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık, ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik.

BİZE OY VERSİN VERMESİN

Bizim nazarımızda insanı mezhebine, inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Bize oy versin vermesin 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır, aynı derece hizmete layıktır. Muhalefetin içinde bulunduğu siyasi tükenmişlik bize referans olmaz. Muhalefetin çapsızlığı ayrımcı politikaları bize asla istikamet çizemez. Biz hizmet götürürken aldığımız oy oranına değil, ihtiyaca bakarız. Biz yatırım yaparken kökene değil, şehirlerin durumuna bakarız. Tam 20 yıldır hiçbir ayrım yapmadan siyasi tercihine, etnik kökenine aldırmadan tüm Türkiye’ye hizmet ediyoruz.”