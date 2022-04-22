Erdoğan’dan Mavi Vatan mesajı: En güçlü olana kadar çalışacağız

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Mavi Vatan 2022 Tatbikatı’na videokonferansla bağlanan Erdoğan, şunları söyledi:

GELECEĞİMİZİN EN BÜYÜK TEMİNATI

“Vatan topraklarının denizlerimizin ve semalarımızın güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamalarını temin etmek için gösterdiğiniz gayretler dolayısıyla her birinize şükranlarımı sunuyorum. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla gece gündüz görev başında olan askerlerimizin varlığı bugünkü huzurumuzun ve geleceğimizin en büyük teminatıdır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın; Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’deki unsurlarının diğer kuvvet komutanlıklarıyla koordinasyon halinde yürüttüğü tatbikatımız başarıyla neticelenmiştir. Tatbikata katılan gemiler, uçaklar, helikopterler, İHA’lar ve özel görev personelimiz vazifelerini yerine getirerek her zaman harekâta hazır olduklarını göstermişlerdir.

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Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye’nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil, zorunluluktur. Bunun için Deniz Kuvvetlerimizi hem araç gereç hem personel olarak sürekli geliştirmeye, vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye özel önem veriyoruz. İnşa ettiğimiz yeni gemilerle, denizaltılarla, gemilerimiz için geliştirdiğimiz silah sistemleriyle bölgesinin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ordusu olana kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM

Kahraman askerlerimiz halen Irak’ın kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik kapsamlı bir harekât düzenliyor. Bu vesileyle Pençe-Kilit Harekâtı’nda şehit düşen askerlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrularak vatan yapılan bu ülkenin bekası için vazife başında olan tüm kahramanlarımızı Rabbim korusun, esirgesin diyorum. Mavi Vatan Tatbikatı’nı başarıyla icra eden Deniz, Kara, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarımızı yürekten tebrik ediyorum.”

YÜZ BİNLERCE CANI KARANLIK SULARDAN KURTARDIK

“Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş addeden ülkeler, sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken hatta botlarını batırarak taammüden öldürmeye kalkarken biz Deniz Kuvvetlerimizle yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Ukrayna’dan Libya’ya Afrika’dan Orta Asya’ya kadar kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla dünyanın takdirini kazandık.”

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MÜJDELERLE İLGİLİ ÇALIŞIYORUZ





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında özetle şunları söyledi: “Milletimiz sağlık çalışanlarımızın mücadelelerini asla unutmayacak daima şükranla, minnetle yad edecektir. Yapacağımız hiçbir şey, söyleyeceğimiz hiçbir söz size olan şükran duygularımızı ifade etmeye kafi gelmez. Mali iyileştirmeler başta olmak üzere tüm müjdelerimizle ilgili çalışmalar devam ediyor. 14 Mart’ta sizlere 5 müjde vermiştik. Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak. Ek ödemelerin bordroya yansıtılacak sağlık çalışanlarımızın hak kaybına uğramamaları temin edilecek. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 Ek Gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum.”