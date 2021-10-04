Beştepe'de basket mesaisi

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Maçta, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İletişim Başkanı Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu oynadı.

ERDOĞAN’DAN MARKET ALIŞVERİŞİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı. Tarım Kredi Kooperatifince İstanbul Kısıklı’da açılan satış mağazasına giden Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.

Burada yaklaşık yarım saat kalıp alışveriş yapan Erdoğan çıkışta basın mensuplarına şöyle dedi:

“Tarım Kredi Kooperatiflerimiz burada gördüğünüz gibi çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var.

Türkiye genelinde ilk etapta 1000 kadar bu marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat buradan yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum.”