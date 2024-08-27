Erdoğan’dan Malazgirt mesajları: Yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı’na

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MUŞ’ta “Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıldönümü Kutlama Programı”na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Malazgirt Milli Park Alanı’nda düzenlenen programda MHP Lideri Devlet Bahçeli de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Anadolu’nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere ardına kadar açıldığı bu topraklarda Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü seneidevriyesine ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bugün 85 milyon olarak hep beraber şanlı zaferin yıldönümünü gururla, minnetle tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz. Bir cuma sabahı, semaya karşı, Malazgirt’te 54 bin er bestelediler en güzel marşı: ‘Allahu ekber, Allahu ekber.’ Bu mısralara ilham veren o günkü imanla, o günkü cesaretle, o günkü adanmışlıkla bugün yine Malazgirt’teyiz.

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ZALİME KARŞI DURUŞUNUN DESTANI

Malazgirt Zaferi, milletimizin binlerce yıllık birlik ve dirlik şuurunun, zulme ve zalime karşı duruşunun destanlarından biridir. Malazgirt, vahdetin ve zulme karşı kenetlenmenin zaferidir. Bundan tam 953 yıl önce Sultan Alparslan atının üzerindeyken askerine şöyle seslenmişti: ‘Eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah’a adadım. Benim için şehadet de muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir.’ O büyük sultan, 953 sene önce Malazgirt Zaferi’yle istikbalin bizim olacağını müjdelemişti.

MALAZGİRT RUHU GÜRÜL GÜRÜL AKIYOR

Rabb’im, Sultan Alparslan’a ve ordusuna kendilerinden dört kat daha fazla düşmana karşı 26 Ağustos 1071 tarihinde muhteşem bir zafer nasip etti. Zaferden sadece 4 sene sonra İznik’te bu topraklardaki ilk devletimiz olan Anadolu Selçuklu devletimizi kurduk. Yaklaşık 1000 yıldır da Anadolu’yu vatan eylemeye, vatanımız olarak tutmaya devam ediyoruz. Üzerinden geçen 953 yıla rağmen Malazgirt ruhu, Türkiye’yle birlikte Türk ve İslam dünyasında bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Millet olarak Malazgirt sonrasında Anadolu’yu işte böyle vatan yaptık. Bu toprakları aşkla, sevgiyle, ilim ve hikmetle ilmek ilmek dokuduk.

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TÜM MÜSLÜMANLARIN ZAFERİDİR

Anadolu’nun ezeli ve ebedi Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ettik. İstanbul’un fethine giden sürecin en kritik adımı Malazgirt’le atılmıştır. Malazgirt Zaferi, ayrıca Kudüs’ün fethinin önünü açan stratejik bir dönüm noktası olmuştur. Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Alparslan’ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam’la müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaşmış, mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır.

Nesiller değişse de kan aynı kan, karakter aynı karakterdir. Malazgirt’te beyaz kefenini giyerek ‘Allah’ım İslam’ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma’ niyazıyla düşmana atılanların ruhu, şuuru ve karakteri bugün de ayaktadır.

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YÜRÜYÜŞÜMÜZ TÜRKİYE YÜZYILI’NADIR

Bizim de yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı’nadır. Malazgirt Zaferi’nin rehberliğinde, aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz. Sultan Alparslan’ın emanetlerine layıkıyla sahip çıkacağız. Malazgirt ruhunu yaşatacak ömrümüzün son nefesine kadar taşıyacak, bayrağı bizden devralacak yeni nesillere bir emanet gibi şanla şerefle teslim edeceğiz. Tarihi öğrenmeyenler onu tekrar yaşamak mecburiyetinde kalırlar. Tarih ezberlenmek için değil, ders ve öğüt alınıp medeniyet dünyamızın üzerine yeni tuğlalar eklemek, yeni zaferlere başlamak için vardır. Malazgirt’i sadece şanlı tarihimizin altın bir halkası değil, 2071 Türkiye’sine giden yolu aydınlatan bir fener olarak da görmemiz gerekiyor."

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85 MİLYON BİRLİK OLMALIYIZ

“Malazgirt Zaferi inancın ve imanın yanı sıra, birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Küfrün karanlığını özellikle ancak tek yürek olursak parçalarız. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. 1071’den 2071’in Türkiye’sine uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak, iri olarak, kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlere meydanı boş bırakmayarak gerçekleştireceğiz. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz.”

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TEKNOFEST GENÇLİĞİ UMUTLARIMIZI YEŞERTİYOR

“Malazgirt’e sahip çıkmak coşkulu programlarla birlikte Türkiye’yi kökleriyle, tarihiyle, değerleriyle, en önemlisi istikbaliyle buluşturmak suretiyle olur. Bu yönüyle de Malazgirt’i idrak ve ihya ediyoruz. Dün Ahlat’ta bunun işaretlerini gördüm, şu an Malazgirt meydanında bunun müjdesini görüyorum. Geçen yıla göre bugün Malazgirt bir başka. İlhamını Malazgirt’ten alan, Sultan Alparslan’ı örnek alan Teknofest gençliği, bin yılın mirasçısı olarak Allah’a hamdolsun umutlarımızı yeşertiyor. İnşallah bu iklimi genç yüreklerde ve zihinlerde kökleşen bu tarih şuurunu daha da güçlendireceğiz.”

KİMLER KATILDI

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bazı milletvekilleri ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

Erdoğan ve beraberindekiler Ahlat’tan Malazgirt’e helikopterle gitti.

MHP Lideri Bahçeli Ahlat’ın ardından dün Malazgirt’teki törenlere de Erdoğan’la birlikte katıldı.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 953. yıldönümünü kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır. Sarsılmaz inanç ve cesaretle, çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.