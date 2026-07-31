Erdoğan’dan Lübnan’a destek mesajı: Güvenlik ve imar için katkıya hazırız

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İSTİKRAR VE BARIŞ İÇİN

“Ortadoğu’da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor. Sayın Avn’ın son dönemdeki diplomatik girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bu girişimlerinde kendisine ne tür katkılarda bulunabileceğimizi değerlendirdik. İkili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkânlarını ele aldık. Bu noktada Lübnan’ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan’a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz.

YER ALMAK İSTİYORUZ

Zor bir geçmişe sahip iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için gereken katkıyı vermeye hazırız. Lübnan’ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü UNIFIL’in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan’ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Tabii güvenlik bağlamında Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek.

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İSRAİL’İN İNSANLIK SUÇLARI

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana 4 bin 300’den fazla Lübnanlı kardeşimiz hayatını kaybetti, 2 binden fazla kardeşimiz yaralandı, 1 milyon kişi evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda bırakıldı. Burada bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı’nın şahsında Lübnan halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye, ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail’in işlediği insanlık suçlarını yine bu süreçte gündemde tuttuk. Bu saldırı ve işgalin sona erdirilmesi için başlatılan diplomatik girişimleri yakından takip ediyoruz. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen güney Lübnan’ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.”

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ATATÜRK’ÜN SÖZÜ ÖNEMİNİ KAYBETMEDİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise toplantıda şunları söyledi:

“Ülkemizin egemenliği, vatanımızın yeniden imarı ve istikrarlı bir gelecek için çalışıyoruz. İsrail’in tamamen Lübnan topraklarından çekilmesi, yurtlarından edilenlerin tekrar evlerine dönmesi, yeniden imarın sağlanması ve ekonominin canlandırılması için gayret gösteriyoruz. Yine aynı şekilde meşru güçlerin otoriteyi tekrar tesis etmesi, bir karış toprağımızın bile geri alınması; tek devlet çatısı altında, tek ordu ve tek otorite dâhilinde hareket edilmesi için çalışıyoruz. Ulusal onurumuzdan hiçbir şekilde ödün vermeden bunları yapmaya gayret ediyoruz. Kardeş olsun, dost olsun; kim olursa olsun hiç kimsenin egemenliğimize karışmasına izin vermeyiz. Türkiye ve Lübnan köklü ilişkilere sahip. Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış cihanda barış’ sözü 100 yıl geçti ama önemini kaybetmedi, daha fazla önem kazandı. İlişkilerimizin daha ileri taşınması gerekiyor. Lübnan-Türk kardeşliği çok önemli. Bu bütün bölgenin istikrarı için de önemli. Bu ziyaretim iki ülke ilişkileri açısından yeni bir sayfa olacaktır. Lübnan’ın zor zamanlarında Türkiye yanımızda durdu, teşekkür ediyorum.”

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BEŞTEPE’DE KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ı dün Beştepe’de düzenlenen resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Avn’ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı. Avn, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)



