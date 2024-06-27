Erdoğan’dan Lübnan uyarısı: Bunun sonu felaket olur

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Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “İsrail daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kan dökmeye, çocukların ve sivillerin üzerine bomba yağdırmaya devam etti. İsrail’in insanlık dışı saldırıları sebebiyle çadırlarda ve enkaza dönmüş binalarda hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerce Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Buradan bir kez daha İsrail barbarlığının kurbanı olan 38 bini aşkın Filistinli şehidimizi rahmetle anıyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

SİYONİST ŞEBEKELERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Ecdadımız tarih boyunca Filistin’e nasıl sahip çıktıysa, Yavuz Sultan Selim, Sultan Abdülhamit Filistin’e nasıl sahip çıktıysa, kuruluşundan itibaren Türkiye Cumhuriyeti nasıl Filistin’e sahip çıktıysa, inşallah biz de aynı ruh, aynı kararlılık ve aynı cesaretle sahip çıkıyoruz ve çıkacağız. Birileri Türkiye’de farklı siyasi kariyerlerinin icazet kapısı olarak gördükleri Avrupa’da farklı konuşabilir. Birileri Batılı ağababalarından aferin almak için Filistinliler işine çamur atma peşinde koşabilir ama masumların yanında, katillerin ise dimdik karşısında duracağız. Kimse bizden küresel siyonist şebekelerinin baskılarına boyun eğmemizi, zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin.

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ŞİMDİ DE GÖZÜNÜ LÜBNAN’A DİKTİ

Gazze’yi yakıp yıkan İsrail’in şimdi de gözünü Lübnan’a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin kameralar önünde farklı konuşsalar da perde arkasında İsrail’in sırtını sıvazladıklarını, hatta desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlükler, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu’nun Batı’nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları açık söylüyorum büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara karşı Batı’dan önce İslam aleminin ve Ortadoğu’daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Fakat İslam dünyasının üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Buna fırsat vermememiz lazım. Türkiye kardeş Lübnan halkının ve devletinin yanındadır. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan’la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.”

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CUMHUR İTTİFAKI

SAPASAĞLAM AYAKTAYIZ

- “15 Temmuz darbe girişimine karşı şehitlerimizin fedakârlıkları üzerinde yükselen Cumhur İttifakı, Türkiye’nin bekasının teminatı olmuştur. Oynanan oyunun da farkındayız. İtibar suikastlarıyla, haysiyet cellatlarıyla, afedersiniz bitleri kanlanan FETÖ’nün tetikçi kalemleriyle nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz. Şunu herkes görsün, anlasın ve zihnine adeta mıh gibi kazısın: Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür ve ülkemizin, milletimizin selameti adına sarsılmadan ayakta kalacaktır. Müttefikimiz MHP ve Sayın Devlet Bahçeli ile sinsi planlara, fitne hareketlerine, bütün bunlara karşı bir olmaya, diri olmaya, tüm saldırılara birlikte göğüs germeye devam edeceğiz.”

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EKONOMİ

ENFLASYONUN ATEŞİ DÜŞECEK

- “Önümüzdeki aylardan itibaren enflasyonun ateşinin düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Şimdi artık parlamentonun kapanışıyla birlikte inşallah bu yaz mevsimini çok yoğun bir çalışmayla sürdüreceğiz. Durmak yok, yola devam. Ekonomide tüm bu adımları atarken milletimizin sandıkta verdiği karnenin ışığında partimizdeki yenilenme sürecini hayata geçireceğiz.”

DEM PARTİLİLERE

YAPTIKLARI SİYASİ NEBBAŞLIKTIR

- “20 Haziran Perşembe günü Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazı Dağı’nda çıkan anız yangını milletçe hepimizin yüreğini yakmıştır. Devletimizin ilgili tüm kurumları ilk andan itibaren yangını söndürmek için seferber olmuş, gereken neyse yapılmıştır. Acil yardım ödeneğiyle devletimiz maddi destek sağlamaya başlamıştır. Hal böyle iken 15 insanımızı kaybettiğimiz bir felaket üzerinde tepinenleri Allah’a ve milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Bir taraftan devletimiz tüm kurumlarıyla hava ve kara araçlarıyla yangını söndürmek için adeta canını dişine takarak çalışıyor, diğer tarafta bakıyorsunuz bir avuç kefen hırsızı ahlaksızca senden kütük kapma yarışına giriyor. Kimse kusura bakmasın ama bunun adı siyasi nebbaşlıktır (mezar soygunculuğu). Milletin acısını, sıkıntısını, yürek yangınını istismar etmektir. 85 milyonun kenetlendiği Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Portekiz maçı sonrasında bu zihniyete mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri de asla masum değildir. Türkiye’nin başarıları karşısında karalar bağlayan müptezellere yeni hezimetler yaşatmayı sürdüreceğiz.”

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ÖZGÜR ÖZEL’E

SUÇ ORTAĞI ARAYANLAR PARA KULELERİNE BAKSINLAR

- “Bizim siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir, hançerleri kınına koyacak olan muhalefettir, dilini, söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olan muhalefettir. Yani yumuşaması gereken, normalleşmesi gereken muhalefettir.

- MUHALEFETLE İTTİFAK OLMAZ: Bakınız iktidar partisiyle ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma olur, normalleşme olur, yumuşama olur ama ittifak olmaz. İade-i ziyaretimizin üzerinden daha iki gün bile geçmeden yapılan ve daha sonra dozu sürekli artırılan çiğlikleri herkes takip ediyor. Karşımızdakilerin ciddi bir hazım problemi yaşadıkları anlaşılıyor. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın, nereden geldiğini ve halen nereye gittiğini tam olarak açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Suç ortağı arayanlar bize laf söylemeden, bize çamur atmadan evvel sözde kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar.

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- BAŞARIMIZA ORTAK ETTİRMEYİZ: Tabii birilerinin ortaklık arayışı şayet AK Parti’nin rekorlarla dolu 22 yıllık hizmet, eser, yatırım ve reform mirasından pay kapmaksa kusura bakmasınlar ama kimseyi başarı hikâyemize ortak etmeyiz. Son 22 yıldır AK Parti’nin hizmet ve reform siyasetine sürekli takoz koymaya çalışanlara öyle kolay yoldan prim kazandırmayız. Bunlar iki fotoğraf karesiyle hazıra konulacak başarılar değildir. Her birinin gerisinde 22 yıllık emek, mücadele ve dökülmüş alın teri vardır.”

Erdoğan, yanına gelerek elini öpen iki kız çocuğuna 200 TL harçlık verdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)