Erdoğan’dan ‘Laiklik Bildirisi’ne tepki: Noel süslemesinden rahatsız olmazlar

PARTİSİNİN TBMM’deki grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Gazze’de 12 Ekim’de varılan ateşkese rağmen devam eden saldırılar ve yapılan tüm anlaşmalara rağmen insani yardımların istendiği şekilde ulaşamaması maalesef Ramazan-ı Şerif’i buruk geçirmemize sebep oluyor. Bu ramazanda da aklımız, gönlümüz, dualarımız Filistinli kardeşlerimizle. Ülkemiz genelinde de Ramazan-ı Şerif gerçekten çok çok farklı bir manevi atmosferde idrak ediliyor. Camilerimiz dolup taşıyor.

- İLAHİLER BİZİ GURURLANDIRDI: ‘Kabe’de Hacılar Hu Der Allah...’ Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum. Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini, hep bir ağızdan coşkuyla ‘Allah’ Lafz-ı Celali’ni seslendirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti, mesrur etti, gururlandırdı.

- GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFI: Tüm Türkiye’nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri, aynı sesleri terennüm etmesi; özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi. Kimse bundan gocunmamalı, rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu toprakların fotoğrafıdır, bu milletin fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun diyorum.

- OKULLARDA RAMAZAN ETKİNLİKLERİ: Şimdi birincisi, bu etkinlikler her şeyden önce gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacak. İkincisi bu etkinlikler, hiç şüphesiz Anayasal dayanağı olan etkinlikler. Yapılan doğrudur, yerindedir, hukukidir. Bu yazının gönderilmesinin hemen akabinde, Ramazan-ı Şerif’ten sadece bir gün önce artık nesli tükenmekte olan bir kısım yobaz çıktı, o bayat ‘Laiklik elden gidiyor’ şarkısını söyleyen, zehir saçan, baştan aşağı millete nefret kusan o malum bildirilerini yayınladı. Bakın bunlar Noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar. Güya cadılar bayramı kılıfı altında ne idiği belirsiz saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar. Çocuklarımızı alkole, uyuşturucuya, sigaraya, her türlü sapkınlığa özendiren şarkılardan rahatsız olmazlar. Ama ne zaman ki ramazan kapsamında çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa işte bundan hemen rahatsız olurlar. Biz bunların karın ağrısının asıl sebebini gayet iyi biliyoruz. Laiklik kavramının arkasına saklanarak on yıllar boyunca bu millete nasıl zulmettiklerini, bu milletin değerlerini nasıl tahrik ettiklerini, bu milletin çocuklarını özünden uzaklaştırmak için nasıl gayret ettiklerini çok ama çok iyi biliyoruz. Bunların derdi laiklik değil, hiçbir zaman da laiklik olmadı. Bunların derdi bu toprakların kutsallarıyla, bu toprakların milli ve manevi değerleriyle, bunların derdi bu milletin ta kendisiyledir.

- SİZİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR: Hayırdır; çocuklarımızın namazı, orucu öğrenecek olması sizi neden rahatsız ediyor? Çocuklarımızın ramazan süslemesi yapması sizi neden rahatsız ediyor? Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin. Neyse derdiniz çıkın açıkça söyleyin. Lafı dolandırmayı bırakın, dilinizin altındaki baklayı çıkarın. Kimse kusura bakmasın ama bu milletin hiçbir ferdi, bu milleti var eden milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz, olamaz.

- KİMSE BİZE PARMAK SALLAYAMAZ: Kimse bize azınlık hakları, inanç özgürlüğü dersi vermeye kalkmasın. Biz bu değerleri dışarıdan alıp öğrenecek bir millet değiliz. Biz bu değerleri dünyaya öğretmiş bir milletiz. Bizim her inanca, her mezhebe, her manevi değere sonsuz saygımız var. Herkesin inanç ve ibadet hakkını koruruz; ama bu vatanı vatan yapan milli ve manevi değerleri de sonuna kadar savunur, sonuna kadar koruruz. İthal projeleriyle, ithal ideolojileriyle kirlenmiş zihinleri; çirkin ve çirkef bildirileriyle kimse bize parmak sallayamaz. Türkiye, Türkiye olarak büyüyecek; bunu hiç kimse aklından çıkarmasın. Kendi özümüzle büyüyeceğiz, kendi ruhumuzla büyüyeceğiz; kendi devlet, millet, medeniyet değerlerimizle büyüyeceğiz.

- BAKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM: Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanımızı, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm Milli Eğitim camiamızı ve elbette sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Okul bahçelerini ve camilerimizi bir çiçek tarlasına çeviren yavrularımızın her birini tek tek muhabbetle kucaklıyor; dillerinden Allah niyazı, kalplerinden Hazreti Muhammed Mustafa’nın aşkı hiç eksilmesin diyorum.”

ŞEHİT BİNBAŞI’YA RAHMET DİLİYORUM

- “Dün (önceki) gece maalesef üzüntü verici bir haber aldık. Balıkesir 9. Anajet Üssü Komutanlığımızdan kalkan ve görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu. Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. Şehit pilotumuzun ruhu şad, mekânı inşallah cennet olsun.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE YENİ AŞAMAYA GEÇTİK

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde 16 aylık zaman diliminde kayda değer mesafeler alındı. Diğer siyasi parti gruplarının da katkısıyla sürecin bir aşamasını daha suhuletle aşmayı başardık. Hazırlanan rapor, bundan sonra yapılması gerekenlere dair çok değerli bir yol haritası ortaya koydu. Tam bir demokratik olgunluk, eksiksiz bir istişare ve siyasi tarihimizde örneği az görülen siyasi bir uzlaşma neticesinde kaleme alınan rapor, bir tavsiye belgesi olduğu kadar tarihi bir belge özelliğindedir. Rapor, Türkiye’nin ortak geleceğine, 86 milyonun kardeşliğinin bir kat daha sağlamlaştırılmasına atılan çok değerli bir imzadır.

UZLAŞI RUHU KIYMETLİ

Raporun içerisinden kelimeleri cımbızla çekerek spekülasyon yapma hevesinde olanların sürecin selâmetine hizmet etmediği aşikârdır. Rapora damga vuran uzlaşı ruhunu çok kıymetli buluyoruz. Şimdi sürecin yeni aşaması başlayacak. Partimizin ve ittifakımızın sorumluluğu biraz daha artacak. Meclisimiz yeni aşamada da elbette lokomotif rol üstlenecek. Bugüne kadar attığımız her adımda, verdiğimiz her kararda, uygulamaya koyduğumuz her politikada devletimizin ciddiyetine yakışır biçimde; şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi incitmeden hareket ettik. Aynı şekilde devam edeceğiz, bunda kararlıyız. Büyük devlet olmak, büyük düşünmekle mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüne güveneceğiz. Biz 23 yıldır yaptığımız gibi; nefreti ve öfkeyi çoğaltan değil; adaleti, hakkı, hukuku, demokrasiyi savunan tarafta yer alacak; herkesin bir olduğu, beraber olduğu, barış içinde kardeşçe yaşadığı bir Türkiye için mücadele edecek, bu uğurda gerektiğinde fedakârlıkta bulunmaktan asla çekinmeyeceğiz.

‘STATÜ’ CEVABI

- Erdoğan, grup toplantısının çıkışında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Abdullah Öcalan için statü” açıklamasının sorulması üzerine “İmralı şu anda gerekli olduğu şekilde Adalet Bakanlığımız tarafından işletiliyor” cevabını verdi.

ERDOĞAN’A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “Sayın Cumhurbaşkanım doğum gününüzü tekrar kutluyoruz” dedi. Erdoğan da bu sözlere, “Allah razı olsun, sağ olun” diye yanıt verdi. AK Parti de Erdoğan’ın doğum gününe özel şarkı ve video klip yayınladı. ‘Nice Yıllara Reis’ isimli klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukluğundan bugüne geliş süreci anlatıldı.

YAPICIOĞLU BEŞTEPE’DE

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu dün Beştepe’de kabul etti.