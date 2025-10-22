×
Erdoğan'dan Kuveyt'te Gazze mesajı: Ateşkesin muhafazası kritik önemde

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Erdoğan Kuveyt Ziyareti#Gazze Ateşkesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üç günlük Körfez ülkeleri ziyaretine dün Kuveyt’le başladı. Erdoğan, Kuveyt Emiri’yle görüşmesinde Gazze’de ateşkesin ve iki devletli çözüm için İslam dünyasının ortak duruş sergilemesinin önemine dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Kuveyt’e gitti. Erdoğan ve beraberindekiler, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, törenin ardından Bayan Sarayı’na geçerek Kuveyt Emiri’yle ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri el Sabah’ın görüşmesinde Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayi alanlarında  işbirliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü ilişkilerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti. Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt’in bölgesel istikrar için gayretlerini memnuniyetle takip ettiklerini, ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşması’nın kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

GAZZE’DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

Erdoğan, Gazze’de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

KUVEYT’TEN SONRAKİ DURAK KATAR

Erdoğan, Kuveyt’teki temaslarının ardından gittiği Katar’ın başkenti Doha’da törenle karşılandı. Erdoğan’ın heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.    

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah’a beyaz renkte Togg aracı hediye etti. 

4 ANLAŞMA İMZALANDI

- GÖRÜŞMELERİN ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalandığı törene geçildi. Türkiye ile Kuveyt arasındaki “Deniz Taşımacılığı Anlaşması”, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuveyt İçişleri Bakanlığı arasındaki “Gemi Adamları Sertifikalarının Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı”, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuveyt Devleti Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Fahad Yusuf Saud el-Sabah tarafından imzalandı.

Türkiye ile Kuveyt arasında enerji alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı, Maliye Bakan Vekili ve Ekonomik İşler ile Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Subaih Abdulaziz Abdulmohsen el-Muhaizem tarafından imza altına alındı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu (KDIPA) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Kurumu Genel Müdürü Şeyh Dr. Meşal Cabir el-Ahmed el-Sabah tarafından imzalandı. 

DOHA’DA HAMAS’LA GÖRÜŞTÜLER

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’a Katar ziyaretinde eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Doha’da ilk görüşmesini Hamas’la gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Doha’da, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.

