Erdoğan’dan küresel ekonomi uyarıları: Şiddetli kasırga geliyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler, çok önemli bir değişimin eşiğinde, hatta coğrafyamız itibariyle merkezinde olduğumuzu gösteriyor. İkinci Cihan Harbi sonrasında inşa edilen, Soğuk Savaşın bitimiyle adeta kökleşen küresel sistem açıkçası temelden çatırdıyor. Neo-liberal ekonomik ve siyasal düzenin yerine, daha korumacı bir yapının yükselmekte olduğunu görüyoruz. Sadece Asya’da, Avrupa’da, Amerika’da değil hemen her yerde devletler, toplumu ve ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan politikalar uyguluyor.

YENİ MÜCADELE DÖNEMİ

Ticaretten güvenliğe, savunmadan nüfus oranına çok geniş bir yelpazede yeni mücadele dönemine hazırlık yapılıyor. Uluslararası siyasetin neredeyse tüm aktörleri yeni arayışlara girdi. Gümrük tarifeleri üzerinden alevlenen ticaret savaşlarının küresel ölçekte bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır. Dünyamız, özellikle ekonomi ve askeri kapasite bakımından tek kutuplu bir yapıdan, çok kutuplu bir mimariye doğru hızla yol almaktadır.

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BU SÜRECİ İYİ OKUDUK

Şunu büyük bir gururla, bir kez daha söylemek arzusundayım: Tarihi olduğu kadar sancılı da olan bu süreci en iyi okuyan, en iyi yöneten, sahada ve masada en güçlü konumda bulunan ülkelerden biri Türkiye’dir. Geçmişte farklı sebeplerle küresel rekabette minder dışına itilen ülkemiz, Allah’ın izniyle yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmektedir. Bunun işaretlerini şimdiden görmeye başladık. Sözünün ağırlığı olan; tavrı, duruşu, söylemi dikkatle takip edilen bir ülke olarak, Türkiye’nin ismi her platformda daha sık telaffuz ediliyor. Türkiye’siz bir denklem kurulamayacağı, kurulsa dahi bunun yaşama şansının olmadığı, küresel aktörler tarafından da kimi zaman gönüllü, ama çoğu zaman mecburen kabulleniliyor.

TÜRKİYE LEVEL ATLADI

Türkiye, 23 yıldır temelini adeta tuğla tuğla ördüğü güçlü altyapısıyla yeni döneme damgasını vurmaktadır. Ülkemizdeki muhalefetin anlamadığı, daha doğrusu anlamak istemediği gerçeklik işte budur. Onlar hâlâ eski Türkiye’de yaşadıklarını sanıyorlar.

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Oysa Türkiye, AK Parti hükümetleri döneminde ‘icazet alan’ değil, tam tersine ‘icazeti aranan’ ülke konumuna gelmiştir. Türkiye’nin level atladığını, Türkiye’nin artık çok farklı bir ligde top koşturduğunu halen kavrayamadılar.

3 NOKTADA ETKİLİYOR

Küresel ekonomi zorlu bir sınavdan geçmektedir. Son 1 haftada uluslararası ticaret savaşları, yeni bir boyuta evirildi. Karşılıklı olarak tonu artan söylemlerle tarife kavgaları daha da kızışmaya başladı. Sermaye piyasalarındaki depremin artçı sarsıntıları henüz durmadı. Bütün bu gelişmelerin küresel ekonomiyi üç noktada etkilemesi bekleniyor: Birincisi; ticaret hacmindeki daralma ve küresel tedarik zincirlerindeki aksamayla birlikte enflasyonist baskıların artmasıdır. İkincisi; derinleşen belirsizlik ortamının piyasalarda ciddi bir güven kaybına yol açmasıdır. Üçüncüsü ise emtia fiyatlarındaki dalgalanmadır. Tüm bunlar neticesinde küresel büyüme hızının yavaşlaması, hatta kimi büyük ekonomilerin durgunluğa girmesi kuvvetle muhtemeldir.

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GÜÇLÜ EKONOMİ PROGRAMI

Peki, bu küresel tabloda Türkiye olarak biz nerede duruyoruz? 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında ekonomide çok güçlü bir ekip kurduk. Enflasyon ve hayat pahalılığı başta olmak üzere ülkemizin mevcut sorunlarını çözecek, Türkiye’yi şoklara karşı dirençli hale getirecek kapsamlı bir programı Mayıs 2023’ten itibaren kararlılıkla hayata geçirdik. Dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var, ama Türkiye’nin yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var.”

İŞ DÜNYAMIZ VATANDAŞIMIZ MÜSTERİH OLSUN

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan küresel krizin Türkiye’ye olası etkilerine ilişkin şöyle dedi: “Ticaret, üretim ve ihracat tarafında menfi bir durum beklemiyoruz. Düşük tarife uygulanan ülkeler arasında olmamız hasebiyle, bu muhataralı dönemi, birçok ülkeye kıyasla, daha kolay atlatacağımıza inanıyoruz. İş dünyamız müsterih olsun... Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Özellikle orta ve uzun vadede Türkiye’nin benzer ülkelere göre daha az etkilenmesini, daha güçlü büyüme sergilemesini öngörüyoruz.

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4 TEMEL SEBEBİ

Bunun da 4 temel sebebi bulunuyor.

- Öncellikle ihracatımızın yüzde 62’sini serbest ticaret anlaşmamız olan ülkelerle gerçekleştiriyoruz.

- Dahası dünya borç batağında yüzerken, bizim toplam borçluluğumuz milli gelirimizin sadece yüzde 93’ü gibi çok düşük seviyede seyrediyor.

- Ayrıca gelişmiş ülkeler yaşlanırken, Türkiye çalışma çağındaki genç ve dinamik işgücüyle farklı bir konumda yer alıyor.

- Son olarak; güçlü altyapımız, üretim çeşitliliğine sahip imalat sanayimiz ve hizmetler sektöründeki yüksek potansiyelimizle pozitif ayrışıyoruz.

Uygulamakta olduğumuz Makroekonomik İstikrar ve Reform Programı’yla da bu hikâyeyi büyük bir avantaja dönüştürmüş durumdayız.

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Merkez Bankamızın brüt rezervleri toplam 156.5 milyar dolarla güçlü görünümünü koruyor. Geçen hafta, Türk ekonomisinin gücünü test etme imkânı bulduk. Muhalefetin, ekonomimize zarar verme girişimlerini boşa çıkardık.”

CHP’YE: HİSSELİ HARİKALAR KUMPANYASI

19 Mart’tan bu yana siyaset sahnesinde çok farklı bir oyun oynanıyor. Bütün Türkiye, son 20 gündür bir tiyatro izliyoruz; daha doğrusu, ‘Hisseli harikalar kumpanyası’ izliyoruz. Perdeyi açan CHP, kapatan CHP... Bilinmeyen tek bir şey vardı, o da bu ‘orta oyununun’ kavuğunun kimde olduğuydu. Şimdi, hafta sonu yaptıkları baskın kurultayla birlikte, kavuk Sayın Özel’in başına geçmiş oldu” diyen Erdoğan CHP’ye şöyle yüklendi:

“İstanbul’da ‘Escobar düzeni’ kuranlar onlar. Paylaşım kavgası veren onlar. Şikâyeti yapan onlar. Tanıklığı yapan onlar. Savcıların kapısında ihbar sırasına giren onlar. Ama zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da onlar.

Kusura bakmayın, kendi iç tartışmalarınızın bedelini, faturasını ne bize, ne de millete ödetemezsiniz. Şimdi çıkmışlar, yok şu gözaltına alındı, yok bu tutuklandı, yok onu serbest bırakın... Başınıza ne geldiyse, sizin kavuk sevdanız yüzünden geldi, sizin koltuk hırsınız yüzünden geldi. CHP’yi bu bataklığın, bu mafya düzeninin içine siz soktunuz.

GENÇLERİN HAYATLARINI KARARTAN SİZSİNİZ

Kendi içinizdeki meseleyi örtmek için de sokakları ateşe veren sizsiniz. Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz. Gençleri kışkırtan, polisle çatıştıran sizsiniz; o gençlerin eğer hayatları karardıysa, o hayatları karartan da CHP olarak yine sizsiniz.

CHP DEMEK CUNTA DEMEKTİR

CHP Genel Başkanı’na şayet biraz cesareti varsa vesayet lekeleriyle adeta katrana dönmüş kirli geçmişiyle yüzleşmesini öneriyorum. Sayın Özel 1950’den bu yana sandıkta yoksunuz, millet size yetki vermiyor ve siz 1950’den bu yana cuntalardan medet umuyorsunuz. Denklem gayet basit: CHP demek cunta demektir, cunta demek CHP demektir. CHP, sadece yolsuzluğun değil aynı zamanda bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır. Bakın açık ve net ifade ediyorum: Eğer o hakaret ettikleri, tehdit savurdukları bağımsız yargı olmasaydı şu anda bile CHP kendi içinden çıkan cunta yönetiminin esiri olacaktı. Siz yatın kalkın yargıya dua edin ki sizi kendi içinizden çıkan cuntadan onlar kurtardı.”

POLİSLERE KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’teki grup toplantısının ardından Beştepe’ye gelişinde Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü dolayısıyla polisler tarafından karşılandı. Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve beraberindeki Türk Polis Teşkilatı heyetini kabul etti.

İMRALI HEYETİYLE GÖRÜŞME BUGÜN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında DEM Parti’nin heyetiyle görüşmesiyle ilgili “Yarın (bugün) DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı, süreç konusunda ise “Terörsüz Türkiye hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hâkim kılmak için gayret göstermeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Görüşme saat 13.30’da Beştepe’de olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’yu dün Esenboğa Havalimanı’nda karşıladı.