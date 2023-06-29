Erdoğan’dan kritik görüşmeler... İsveç’in tutumu kabul edilemez

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya’da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede ayrıca İsveç’in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsveç’in terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte, İsveç’te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtmiştir” denildi.

LİDERLERDEN BAYRAM TEBRİKİ

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la da bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türk halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Görüşmede ikili ilişkiler de ele alındı” denildi. Erdoğan gün içinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’le de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeler de liderler karşılıklı bayram tebriği yaptı.





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BAYRAM NAMAZINI MUĞLA’DA KILDI

Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla’nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi’ndeki Okluk Millet Camisi’nde kıldı. Namazı, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, milletvekilleri, Cumhur İttifakı’nın Muğla’daki 7 belediye başkanı ve partililerle bayramlaşıp bir süre sohbet etti.