Erdoğan’dan Kraliçe’ye AB mesajı

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Belçika Kraliçesi Mathilde arasında basına kapalı görüşmeye geçilerek Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika’nın ticari ilişkilerden savunma sanayisine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda işbirliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, tam üyeliğimize kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği’nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini kaydetti. Erdoğan, Türkiye’nin AB’nin savunma girişimlerine katılımının müşterek menfaat gereği olduğunu ifade etti.

YEŞİL ENERJİDE İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaretle, bu yıl 7-8 Temmuz’da Ankara’da NATO Liderler Zirvesi’ne, 9-20 Kasım tarihlerinde ise COP31’e ev sahipliği yapacağını belirtti. Belçika’yla önemli işbirliği alanlarından birinin de yeşil enerji dönüşümü olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa’da ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Belçika Kraliçesi’nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini belirtti.