Erdoğan’dan Körfez ziyareti

#Erdoğan Körfez'de#Gazze Ateşkes Görüşmeleri#Kuveyt-Türkiye İlişkileri
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 07:00

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman’ı kapsayan Körfez turuna çıkıyor. Ziyaretlerde, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze’de kalıcı ateşkes ve insani yardımların artırılması gündeme gelecek.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın yarın başlayacak Körfez turunda savunma sanayi, enerji ve yatırım alanlarında işbirliğini derinleştirecek yeni adımların atılması hedefleniyor. Ziyaretin ilk durağı Kuveyt olacak. Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Gazze’deki insani durum, yardımların koordinasyonu ve ateşkes sürecine destek konuları ele alınacak. Ayrıca, Türkiye ve Kuveyt arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi de gündemde olacak.

DOHA’DA İKİNCİ TEMAS

Erdoğan, Kuveyt temaslarının ardından Katar’a geçecek. Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Türkiye ve Katar, bugüne kadar Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve Gazze’de kurulması planlanan uluslararası Görev Gücü konusunda yakın bir işbirliği yürütmüştü. Doha’daki görüşmede Gazze meselesinin ana gündem maddesi olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında İsrail’in Doha’daki saldırısının ardından Katar’a destek ziyareti gerçekleştirmişti.

Körfez turunun son durağı Umman olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek. Görüşmede, ekonomik işbirliği konularının yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek.

